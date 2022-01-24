В Италии проходит испытание поразительный гиперкар Devel Sixteen. Он должен стать самым мощным и быстрым серийным автомобилем в мире. Видео с тестовых заездов опубликовал официальный канал бренда Devel.

Devel Sixteen производят в ОАЭ и он станет первым арабским гиперкаром. Он в разработке с 2008 года, а прототип модели впервые показали еще в 2013 году. Во время реализации проекта возникли сложности, ведь он действительно очень непростой. Однако серийную модель все же вывели на испытания.

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Гиперкар Devel Sixteen предложат в трех версиях, причем даже базовый вариант по характеристикам сравним с Bugatti Chiron:

с 6,2-литровым турбированным V8 на 2 000 л. с., цена – 1,6 млн долларов;

с 12,3-литровым турбированным V16 на 3 000 л. с., цена – 1,87 млн ​​долларов;

с 12,3-литровым турбированным V16 на 5 000 л. с., цена – 2,2 млн долларов.

Известно, что даже 3000-сильная версия сможет побить рекорд скорости для серийных авто и достичь 515 км/ч, а 5000-сильная – примерно 560-570 км/ч. Впрочем, стоит отметить, что топовый вариант будет чисто трековым и даже получил секвентальную гоночную КПП (в менее мощных версиях установлен робот с двумя сцеплениями). В Италии тестировали модификацию с V8.