В Украину привезли самый экстремальный Porsche, который способен быстрее других проходить круги на гоночных трассах.

Рожденный для трека Porsche 911 GT3 (Порше 911 GT3) является одной из последних новинок немецкой марки. Модель 2021 – 2022 годов считается восьмым поколением (992) культового спорткара, который создан для получения максимального удовольствия не от динамики разгона, а от нагрузок в виражах.

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Новый 911 GT3 проехал круг на Нюрбургринге меньше чем за 7 минут – быстрее, чем куда более дорогие и мощные Porsche 918 Spyder и McLaren 720S. У GT3 полностью новая двухрычажная передняя подвеска – не такая, как у остальных Porsche 911.

Кроме того, предусмотрено полноуправляемое шасси, а за доплату доступны керамические тормоза. Кстати, цена Порше 911 GT3 (992) стартует от 6 миллионов гривен. Но подчеркнем – стартует. Думаем, с учетом опций и личных предпочтений, купить такого красавца удастся миллионов так за 8 – 9.

Те, кто в теме, прекрасно знают, что одной из главных особенностей модификации GT3 является не какой-то там би-квадро-турбо гибрид, а настоящий атмосферник! Несмотря на относительно скромный объем (4 литра), двигатель трекового 911 развивает 510 сил.

Динамические характеристики значительные, но не грандиозные, и это логично – не из-за них покупают этот спорткар. На выбор – 6-ступенчатая механическая КПП или 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями PDK.

Характеристики Porsche 911 GT3 992:

Мощность – 510 лошадиных сил (при 9000 об/мин)

Максимальный крутящий момент – 470 Нм

Разгон до сотни – 3,4 секунды (с пакетом Touring – 3.9 с)

Максимальная скорость – 318 км/ч

Отметим, несмотря на ужасное по европейским меркам состояние дорог и фактическое отсутствие цивилизованных закрытых трасс и треков, Porsche 911 GT3 пользуется достаточно высоким спросом среди украинских любителей драйва и спорта.