Рекорд установил электрический Porsche Taycan Cross Turismo, полностью стоковый, без всяких модификаций.

Porsche Taycan Cross Turismo стал первым электромобилем, преодолевшим перепад высот в 4,8 км за один день. Двигаясь с самой низкой точки, до которой команда могла добраться на автомобиле, до одной из самых высоких в США – горе Пайкс-Пик. Это достижение было официально признано Книгой рекордов Гиннеса.

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Вся поездка контролировалась закрытыми устройствами GPS и аналоговым высотомером. Отправной точкой маршрута стала шахта Игл в Мичиган, старт состоялся на высоте 540,8 метра ниже уровня моря. Оттуда автомобиль добрался до самой высокой точки На вершине горы Пайкс-Пик в Колорадо, на высоте 4302 метра над уровнем моря. Расстояние по вертикали между этими двумя пунктами составляло 4842,96 метра. Но чтобы преодолеть такой перепад высот, понадобился маршрут протяженностью 2274 км, проложенный через пять штатов Мичиган, Висконсин, Айова, Небраска и Колорадо). Маршрут был пройден за 33 часа 48 минут, три группы водителей менялись в процессе поездки.

Фото: Porsche Taycan Cross Turismo установил новый рекорд / Porsche

Во время путешествия Porsche Taycan Cross Turismo от подземной шахты до Пайкс-Пик команда столкнулась с солнцем, дождем, снегом и льдом, при этом изменение доступного кислорода упало на 40% к моменту, когда они достигли конечного пункта назначения. Помимо фактора усталости, попытка была нелегкой, поскольку погодные условия на Пайкс-Пик могут быть непредсказуемыми.