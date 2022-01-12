Рекорд встановив електричний Porsche Taycan Cross Turismo, повністю стоковий, без жодних модифікацій.

Porsche Taycan Cross Turismo став першим електромобілем, який подолав перепад висот у 4,8 км за один день. Рухаючись із найнижчої точки, до якої команда могла дістатися на автомобілі, до однієї з найвищих у США – горі Пайкс-Пік. Це досягнення було офіційно визнано Книгою рекордів Гіннеса.

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Уся поїздка контролювалася закритими пристроями GPS та аналоговим висотоміром. Відправною точкою маршруту стала шахта Ігл в Мічиган, старт відбувся на висоті 540,8 метра нижче рівня моря. Звідти автомобіль дістався найвищої точки на вершині гори Пайкс-Пік у Колорадо, на висоті 4302 метри над рівнем моря. Відстань по вертикалі між цими двома пунктами становила 4842,96 метра. Але, щоб подолати такий перепад висот, знадобився маршрут довжиною 2274 км, прокладений через п’ять штатів (Мічиган, Вісконсін, Айова, Небраска і Колорадо). Маршрут було пройдено за 33 години 48 хвилин, три групи водіїв змінювались у процесі поїздки.

Фото: Porsche Taycan Cross Turismo встановив новий рекорд / Porsche

Під час подорожі Porsche Taycan Cross Turismo від підземної шахти до Пайкс-Пік команда зіткнулася з сонцем, дощем, снігом і льодом, при цьому зміна доступного кисню впала на 40% до моменту, коли вони досягли кінцевого пункту призначення. Крім фактора втоми, спроба була нелегкою, оскільки погодні умови на Пайкс-Пік можуть бути непередбачуваними.