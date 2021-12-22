В середньому електромобілі втрачали близько половини заряду, через холод.

Журналісти китайського порталу MyDrivers вирушили у холодний район Внутрішня Монголія на півночі Китаю, щоб провести порівняльні тести сучасних електрокарів при роботі в низьких температурах. Хоча багато моделей місцевих брендів і маловідомі або й зовсім не знайомі поза межами КНР, однак у списку також опинились електромобілі, зі знайомими нам назвами: Porsche Taycan, Audi e-tron, Volkswagen ID3, Tesla Model Y та Model 3, Polestar 2, Geely Geometry C.

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Також нам удалось впізнати найпопулярніший електромобіль Китаю – Wuling Hong Guang Mini EV, Weilai EC6 (NIO), Xiaopeng P7 (Xpeng), GAC Aion S, Very Krypton 001 (Lynk & Co), Euler Good Cat (Great Wall Ora), BYD Dolphin, Hozon Nezha U, HiPhi X.

Випробування проводились на електромобілях зі 100-відсотковим зарядом батареї. Усі автомобілі рухались в економічному режимі (за наявності) з функцією рекуперації кінетичної енергії при гальмуванні. У салоні перебували водій та один пасажир. Кліматична система була увімкнена на 24 градуси за Цельсієм, коли за вікном було –20.

Більшість автомобілів на морозі втрачали від 40 до 60 відсотків запасу ходу. Лідером тестів з дальності ходу стала китайська модель Weilai EC6, відома європейцям під брендом NIO. Вона зберегла 54,8 відсотка заряду, що дозволило подолати 336,9 кілометра, при паспортному запасі ходу 615 кілометрів.

У відсотковому співвідношенні кращий результат показав крихітний Wuling Hong Guang Mini EV, який зумів проїхати 103,2 кілометра із заявлених у характеристиках 170 – це 60,7% ефективності.

Tesla Model Y на морозі зберегла понад 47 відсотків енергії: від 594 кілометрів ходу залишилося лише 279,6. Tesla Model 3 показала ефективність у 42,8 відсотка, подолавши 200,2 кілометра з 468. Європейські бренди показали наступні результати: Audi e-tron проїхав 272,3 кілометра з 465 заявлених у ТТХ (58,6%), Polestar 2 подолав 246,6 кілометра з 512 (48,2%), Porsche Taycan – 226,2 кілометра з 414 (54,6), Volkswagen ID3 – 167,3 кілометра з 430, (38,91%).

У кінці списку опинились плагін-гібридні BMW 5, Honda CR-V та Jeep Wrangler 4xe. Причому в останнього значення результату взагалі не вказане, що, очевидно, свідчить про провал. Цікаво, що європейська рейтингова група експертів у ході масового тесту електромобілів у звичайних погодних умовах встановила, що батарейні авто їдуть, навіть після повного вичерпання заряду.

Фото: запас ходу електромобілів при морозі –20о С / MyDrivers