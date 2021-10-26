Фізичні продажі моделі на місцевому ринку почнуться 29 жовтня. Як повідомили в компанії, тільки за перші 48 годин, бронювання Ora Good Cat оформили понад 6000 потенційних клієнтів.

Цінник Ora Good Cat у Таїланді коливається від $27 000 до 35 960 тоді, як у Китаї електромобіль з урахуванням державних субсидій коштує $16 200 – 25 200. Модель доступна у декількох варіантах з запасом ходу від 400 до 500 км.

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Виробництво Ora Good Cat налагоджено на заводі Great Wall в Таїланді, другому закордонному майданчику компанії, почалося 9 червня 2021 року, через чотири місяці після виходу на місцевий ринок. Протягом наступних трьох років тут планують запропонувати дев’ять електричних моделей.

Ora Good Cat – четверта модель марки Ora. Прем’єра електромобіля відбулася осінью 2020 року. “Пятидверка” у стилістиці Volkswagen Beetle побудована на базі платформи ME (Mini Electric). Габаритна довжина моделі – 4235 мм, ширина – 1825 мм, висота – 1596 мм. Розмір колісної бази – 2650 мм.

За даними Great Wall, у вересні на китайському ринку було продано 12 770 автомобілів марки Ora, на 92,9% більше, ніж того ж місяця 2020 року. В цілому за три квартали цього року продажі бренду зросли на 254,3%, до 84 731 одиниць.