Физические продажи модели на местном рынке начнутся 29 октября. Как сообщили в компании, только за первые 48 часов, бронирование Ora Good Cat оформили более 6000 потенциальных клиентов.

Ценник Ora Good Cat в Таиланде колеблется от $27 000 до 35 960 тогда, как в Китае электромобиль с учетом государственных субсидий стоит $16 200 – 25 200. Модель доступна в нескольких вариантах с запасом хода от 400 до 500 км.

Читайте также: Китайский концерн Great Wall хочет выкупить у Nissan завод в Испании

Производство Ora Good Cat налажено на заводе Great Wall в Таиланде, второй зарубежной площадке компании, началось 9 июня 2021 года, через четыре месяца после выхода на местный рынок. В течение следующих трех лет здесь планируют предложить девять электрических моделей.

Ora Good Cat – четвертая модель марки Ora. Премьера электромобиля состоялась осенью 2020 года. "Пятидверка" в стилистике Volkswagen Beetle построена на базе платформы ME (Mini Electric). Габаритная длина модели – 4235 мм, ширина – 1825 мм, высота – 1596 мм. Размер колесной базы – 2650 мм.

По данным Great Wall, в сентябре на китайском рынке было продано 12 770 автомобилей марки Ora, на 92,9% больше, чем в том же месяце 2020 года. В целом за три квартала этого года продажи бренда выросли на 254,3%, до 84 731 единицы.