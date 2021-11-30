Такий сенсаційний результат був показаний під час тестування 15 популярних європейських електромобілів.

Рейтингова група європейського конкурсу AUTOBEST оприлюднила результати тестування електромобілів Volkswagen, Cupra, Nissan, Dacia, Renault, Honda, Mazda, Fiat, Opel, Peugeot, Citroen, Kia та Hyundai на реальний запас ходу. Більшість з них змогли показати в середньому 75% і більше діапазону WLTP у реальних умовах. Але деякі навіть змогли проїхати ще близько 40 км, після того, як індикатор заряду показав його відсутність.

Підсумки конкурсу ECOBEST Challenge – Electrified by VinFast були оголошені 30 листопада на онлайн пресконференції.

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Усі протестовані електромобілі показали понад 75% реального запасу від заявленого виробниками за методикою вимірювань WLTP. Це стандарт, розроблений Європейським Союзом, який забезпечує оцінку енергоефективності бензинових, дизельних, електричних та гібридних автомобілів. 5 автомобілів із 15 покрили понад 90% заявленого запасу ходу.

Виявилося, що жоден із протестованих автомобілів не зупинився, коли індикатор заряду показував 0%. Учасники проїжджали ще від 14 км до 37,8 км, що стало приємним сюрпризом та зможе неймовірно полегшити життя всім власникам електрокарів.

Результати тестування приведені в таблиці:

Методика випробовувань

Незалежні випробування було організовано із застосуванням єдиної методики. Усі моделі долали однаковий тестовий маршрут з різним рельєфом, дорожнім трафіком і під керуванням водіїв з різними навичками та звичками в їзді, поки заряд не буде повністю вичерпаний.

Всі протестовані автомобілі були серійними, не мали навантаження крім водія за кермом, клімат та радіо ввімкнені, а тиск у шинах рекомендований виробником. Електромобілі їхали в нормальному режимі та з використанням режиму Brake в міських умовах, коли це було можливо.

Тестові авто долали змішаний 60-кілометровий маршрут кілька разів: на автомагістралі (50%), звичайній дорозі (20%) та міськими вулицями Терраси (30%). Водії змінювалися в автомобілях кожні 30 км, щоб унеможливити вплив стилю водіння на результат. Усі машини їхали колоною за провідною машиною, яка встановлювала середню швидкість. Після досягнення індикації 0% заряду батареї та/або запасу ходу 0 км на індикаторі автомобілі продовжували рухатися до повної зупинки.