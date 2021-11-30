Такой сенсационный результат был показан во время тестирования 15 популярных европейских электромобилей.

Рейтинговая группа европейского конкурса AUTOBEST обнародовала результаты тестирования электромобилей Volkswagen, Cupra, Nissan, Dacia, Renault, Honda, Mazda, Fiat, Opel, Peugeot, Citroen, Kia и Hyundai на реальный запас хода. Большинство из них смогли показать в среднем 75% и больше диапазона WLTP в реальных условиях. Но некоторые даже смогли проехать еще около 40 км, после того, как индикатор заряда показал его отсутствие.

Итоги конкурса ECOBEST Challenge – Electrified by VinFast были объявлены 30 ноября на онлайн пресс-конференции.

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Все протестированные электромобили показали более 75% реального запаса от заявленного производителями по методике измерений WLTP. Это стандарт, разработанный Европейским Союзом, который обеспечивает оценку энергоэффективности бензиновых, дизельных, электрических и гибридных автомобилей. 5 автомобилей из 15 покрыли больше 90% заявленного запаса хода.

Оказалось, что ни один из протестированных автомобилей не остановился, когда индикатор заряда показывал 0%. Участники проезжали еще от 14 км до 37,8 км, что стало приятным сюрпризом и сможет невероятно облегчить жизнь всем владельцам электрокаров.

Результаты тестирования приведены в таблице:

Методика испытаний

Независимые испытания были организованы с применением единой методики. Все модели преодолевали одинаковый тестовый маршрут с разным рельефом, дорожным трафиком и под управлением водителей с различными навыками и привычками в езде, пока заряд не будет полностью исчерпан.

Все протестированные автомобили были серийными, не имели нагрузки кроме водителя за рулем, климат и радио выключены, а давление в шинах рекомендованное производителем. Электромобили ехали в нормальном режиме и с использованием режима Brake в городских условиях, когда это было возможно.

Тестовые авто преодолевали смешанный 60-километровый маршрут несколько раз: на автомагистрали (50%), обычной дороге (20%) и по городским улицам террасы (30%). Водители менялись в автомобилях каждые 30 км, чтобы исключить влияние стиля вождения на результат. Все машины ехали колонной за ведущей машиной, которая устанавливала среднюю скорость. После достижения индикации 0% заряда батареи и/или запаса хода 0 км на индикаторе автомобили продолжали двигаться до полной остановки.