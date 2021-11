Самым "дальнобойным" батарейным электрокаром на сегодняшний день считается электрический седан Lucid Air, официальный показатель которого по измерениям EPA составляет 834 километра.

Замеры пробега на одном заряде для GAC Aion LX Plus производились по методике NEDC, которая имеет некоторые разногласия с наиболее строгой EPA, но благодаря аккумуляторной батарее на 144,4 кВт*ч, электрический кроссовер GAC действительно способен превзойти достижение Lucid Air.

Для сравнения: Tesla Model 3 раньше имела аккумулятор на 75 кВт*ч, а тяговая батарея Lucid Air имеет емкость 112,5 кВт*ч, что делает аккумулятор GAC Aion LX Plus на 28% больше, чем у электрического седана.

Показатели пробега по измерениям NEDC и EPA трудно сравнить, поэтому нельзя с уверенностью сказать, что новый кроссовер GAC действительно дальнобожнее Lucid Air. Однако измерения EPA считаются более близкими к фактическим показателям, чем циклы NEDC или WLTP.

Иными словами, не исключено, что 1008-километровый запас хода по методике NEDC для GAC Aion LX Plus окажется меньше 834 км, которые Air предлагает в рамках тестов EPA. К слову, для водородного электромобиля Toyota Mirai второго поколения пробег более 1000 км – вполне реальное дело.

Обеспечение электромобиля большим аккумулятором для увеличения запаса хода – неразумная стратегия. Но это именно то, что сделал китайский производитель Aion LX Plus. Версия Plus на 5 см длиннее обычного Aion LX (4,84 метра общей длины), что позволило разместить больший аккумулятор. Но больший объем также означает и больший вес, поэтому вместо блока массой 2180 килограммов у стандартной модели версия Plus имеет батарею весом 2720 кг. Дополнительные 540 кг массы вполне могут нивелировать прибавку в объеме батарей.

Фото: GAC Aion LX Plus / Autoevolution