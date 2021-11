Найбільш "далекобійним" батарейним електрокаром на сьогодні вважається електричний седан Lucid Air, офіційний показник якого за вимірами EPA становить 834 кілометри.

Заміри пробігу на одному заряді для GAC Aion LX Plus проводились за методикою NEDC, яка має деякі розбіжності з найбільш суворою EPA, але завдяки акумуляторній батареї на 144,4 кВт*год, електричний кросовер GAC справді здатен перевершити досягнення Lucid Air.

Для порівняння: Tesla Model 3 раніше мала акумулятор на 75 кВт*год, а тягова батарея Lucid Air має місткість 112,5 кВт*год, що робить акумулятор GAC Aion LX Plus на 28% більшим, ніж в електричного седана.

Показники пробігу за вимірами NEDC та EPA важко порівняти, тому не можна з упевненістю сказати, що новий кросовер GAC справді далекобійніший за Lucid Air. Однак виміри EPA вважаються ближчими до фактичних показників, ніж цикли NEDC або WLTP.

Іншими словами, не виключено, що 1008-кілометровий запас ходу за методикою NEDC для GAC Aion LX Plus виявиться меншим, ніж 834 км, які Air пропонує в рамках тестів EPA. До слова, для водневого електромобіля Toyota Mirai другого покоління пробіг понад 1000 км – цілком реальна справа.

Забезпечення електромобіля більшим акумулятором для збільшення запасу ходу – нерозумна стратегія. Але це саме те, що зробив китайський виробник з Aion LX Plus. Версія Plus на 5 см довша за звичайний Aion LX (4,84 метри загальної довжини), що дозволило розмістити більший акумулятор. Але більший обсяг також означає і більшу вагу, тому замість блока масою 2180 кілограмів у стандартної моделі, версія Plus має батарею вагою 2720 кг. Додаткові 540 кг маси цілком можуть нівелювати прибавку в обсягу батарей.

Фото: GAC Aion LX Plus / Autoevolution