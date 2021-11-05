Серійна версія абсолютно нової моделі в лінійці японського бренду зберегла більшу частину химерного стилю концепт-кара Aygo X Prologue. Новинка з'явиться у продажу на європейських ринках на початку 2022 року.

Toyota вперше випустила Aygo у 2005 році в рамках співпраці з групою PSA, разом зі спорідненими Citroen C1 та Peugeot 107. Друге покоління з’явилось у 2014 році, але Peugeot і Citroen вирішили не випускати заміну для своїх “малюків”, тому Toyota захотіла чогось радикального для наступного покоління. Так субкомпактний хетчбек А-класу у третьому поколінні став кросовером Aygo X.

Також цікаво: Електричний кросовер Toyota bZ4X дебютував у серійному вигляді

Концепт сітікара Toyota розроблявся у Франції, а виробнича версія була створена у Бельгії. Дизайнери Toyota чудово попрацювали над перенесенням дизайну від концепції до реальності.

Фото: Toyota Aygo X 2022 / Toyota

Aygo X отримав великі колеса на 17 або 18 дюймів, які позитивно впливають на пропорції автомобіля, збільшуючи кліренс. Зовнішній вигляд кросовера покращений завдяки пластиковій обшивці колісних арок, двоколірному фарбуванню та скульптурному кузову. Світлодіодні фари та задні ліхтарі мають сучасну графіку, а форма бічних вікон створює стрімкий силует профілю.

Фото: Toyota Aygo X у кольорі Cardamon / Toyota

Toyota пропонуватиме Aygo X у кількох сміливих кольорах, включаючи “кардамон”, “чилі”, “імбир” та “ялівець” – усі вони в поєднанні з чорним на передніх стійках, даху та задній частині. Мініатюрний хетчбек також буде доступний з м’яким брезентовим дахом.

Фото: Toyota Aygo X у кольорі Chili Red / Toyota

Aygo X заснований на власній платформі Toyota GA-B, яка також лежить в основі Yaris та Yaris Cross. Це найкомпактніша модель в асортименті Toyota, її довжина 3700 мм, ширина 1740 мм, висота 1525 мм, а відстань між осями складає 2430 мм. Важить крихітний кросовер усього 940 кг. Обсяг вантажного простору становить 231 л, що значно більше, ніж 168 л у попереднього покоління. Зі складеними спинками задніх сидінь обсяг для вантажу збільшується до 829 л.

Фото: Toyota Aygo X в кольорі Ginger / Toyota

Новинка буде однією з небагатьох моделей Toyota без електрифікованого мотора, що забезпечить кросоверу нижчу ціну. Aygo X пропонуватимуть з єдиним агрегатом – атмосферним 1-літровим трициліндровим двигуном на бензині, який видає 71 к.с. потужності та 93 Нм крутного моменту. Агрегат під’єднаний до п’ятиступеневої механічної коробки передач або варіатора з приводом на передню вісь.

Фото: колір Juniper для Toyota Aygo X / Toyota

Toyota Aygo X має скромні динамічні показники. Від 0 до 100 км/год компакт прискорюється за 15,6 секунди, а його максимальна швидкість становить 160 км/год. Для машин з варіатором CVT цифри трохи інші: 15,5 секунди до сотні та 151 км/год максимальної швидкості. Витрата пального – 4,7 л/100 км з механічною трансмісією та 4,9 л/100 км на варіаторі.