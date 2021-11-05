Серийная версия абсолютно новой модели в линейке японского бренда сохранила большую часть причудливого стиля концепт-кара Aygo X Prologue. Новинка появится в продаже на европейских рынках в начале 2022 года.

Toyota впервые выпустила Aygo в 2005 году в рамках сотрудничества с группой PSA, вместе с родственными Citroen C1 и Peugeot 107. Второе поколение появилось в 2014 году, но Peugeot и Citroen решили не выпускать замену для своих “малышей”, поэтому Toyota захотела чего-то радикального для следующего поколения. Так субкомпактный хэтчбек А-класса в третьем поколении стал кроссовером Aygo X.

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Концепт ситикара Toyota разрабатывался во Франции, а производственная версия была создана в Бельгии. Дизайнеры Toyota прекрасно поработали над переносом дизайна от концепции к реальности.

Фото: Toyota Aygo X 2022 / Toyota

Aygo X получил большие колеса на 17 или 18 дюймов, которые положительно влияют на пропорции автомобиля, увеличивая клиренс. Внешний вид кроссовера улучшен благодаря пластиковой обшивке колесных арок, двухцветной покраске и скульптурному кузову. Светодиодные фары и задние фонари имеют современную графику, а форма боковых окон создает стремительный силуэт профиля.

Фото: Toyota Aygo X в цвете Cardamon / Toyota

Toyota будет предлагать Aygo X в нескольких смелых цветах, включая “кардамон”, “чили”, “имбирь” и “можжевельник” – все они в сочетании с черным на передних стойках, крыше и задней части. Миниатюрный хэтчбек также будет доступен с мягкой брезентовой крышей.

Фото: Toyota Aygo X в цвете Chili Red / Toyota

Aygo X основан на собственной платформе Toyota GA-B, которая также лежит в основе Yaris и Yaris Cross. Это самая компактная модель в ассортименте Toyota, ее длина 3700 мм, ширина 1740 мм, высота 1525 мм, а расстояние между осями составляет 2430 мм. Весит крошечный кроссовер всего 940 кг. Объем грузового пространства составляет 231 л, что значительно больше, чем 168 л у предыдущего поколения. Со сложенными спинками задних сидений объем для груза увеличивается до 829 л.

Фото: Toyota Aygo X в цвете Ginger / Toyota

Новинка будет одной из немногих моделей Toyota без электрифицированного мотора, что обеспечит кроссоверу более низкую цену. Aygo X будут предлагать с единственным агрегатом – атмосферным 1-литровым трехцилиндровым двигателем на бензине, который выдает 71 л. с. мощности и 93 Нм крутящего момента. Агрегат подсоединен к пятиступенчатой механической коробке передач или вариатору с приводом на переднюю ось.

Фото: цвет Juniper для Toyota Aygo X / Toyota

Toyota Aygo X имеет скромные динамические показатели. От 0 до 100 км/ч компакт ускоряется за 15,6 секунды, а его максимальная скорость составляет 160 км/час. Для машин с вариатором CVT цифры немного другие: 15,5 секунды до сотни и 151 км/ч максимальной скорости. Расход топлива – 4,7 л/100 км с механической трансмиссией и 4,9 л/100 км на вариаторе.