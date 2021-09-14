Toyota представляет на европейском рынке новый компактный кроссовер Yaris Cross, созданный на базе хэтчбека Yaris. Модель доступна для заказа в украинских автосалонах с 13 сентября 2021 года.

Управление автомобилем на городских дорогах имеет свои вызовы, а клиенты все больше предпочтение отдают кроссоверам. Именно поэтому Toyota выпустила Yaris Cross.

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Гибридная силовая установка

В Yaris Cross внедрена гибридная технология Toyota четвертого поколения. Это одна из первых моделей Toyota, где применена гибридная силовая установка с 1,5-литровым двигателем. Она создана на основе больших 2,0-литровых и 2,5-литровых гибридных силовых установок, используемых в новейших C-HR, RAV4 и Camry.

Гибридная версия Yaris Cross оснащена новым 1,5-литровым трехцилиндровым бензиновым двигателем, работающим по циклу Аткинсона. Он обеспечивает меньший уровень механических потерь, оптимальную скорость сгорания, а также высокий крутящий момент при низких оборотах. Новая гибридная система обеспечивает максимальную мощность в 116 лошадиных сил.

Кроме гибридной версии, новый кроссовер Yaris Cross будет предлагаться с бензиновым трехцилиндровым двигателем объемом 1,5 литра, мощностью 125 л.с. Двигатель на выбор будет оснащен бесступенчатым вариатором СVT или 6-ступенчатой ​​механической трансмиссией.

Практический и универсальный

Автомобиль, в зависимости от комплектации, может быть оснащен электроприводом двери багажного отделения. Пол багажного отделения имеет функцию регулировки высоты для удобного пользования и увеличения багажного пространства, а при сложенных сиденьях позволяет перевозку длинномерного багажа.

Даже с поднятыми сиденьями и установленной шторкой багажное отделение является довольно просторным. Чтобы увеличить грузовое пространство, можно сложить задние сиденья в пропорции 40:20:40. Таким образом реализуется современное пассажирское пространство с учетом потребностей по размещению багажа.

Система помощи водителю

Yaris Cross построен на модульной платформе Toyota GA-B, что обеспечивает высокую жесткость кузова и сбалансированность шасси для лучшей управляемости автомобилем, а также повышенную безопасность при ДТП. Кроме того, новый кроссовер оснащен комплексом систем безопасности и помощи водителю – Toyota Safety Sense. Они помогают предотвратить аварии, извещая водителя о возможных столкновениях, а также могут автоматически включить торможение или вспомогательное вождение.

SUV для города

Toyota создала компактный Yaris Cross, для которого характерны более высокая посадка водителя за рулем, практичность, просторность интерьера и эксплуатационные характеристики, которые делают автомобиль неплохим вариантом для путешествий по городу.

Новый кроссовер Toyota примерно на 25 см длиннее по сравнению с хэтчбеком Yaris. Передний свес автомобиля больше на 60 мм, а задний – на 180 мм, что обеспечивает увеличенное пространство автомобиля внутри. Дорожный клиренс на 35 мм выше, чем в Yaris, и составляет 170 мм. Автомобиль в целом выше и шире – на 90 мм и 20 мм соответственно. Длина колесной базы Yaris Cross составляет 2560 мм. Общая длина нового кроссовера – 4172 или 4197 мм, в зависимости от комплектации, ширина – 1765 мм, а высота – 1595 мм.