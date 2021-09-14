Toyota представляє на європейському ринку новий компактний кросовер Yaris Cross, створений на базі хетчбека Yaris. Модель доступна для замовлення в українських автосалонах з 13 вересня 2021 р.

Керування автомобілем міськими дорогами має свої виклики, а клієнти все більше переваги віддають кроссоверам. Саме тому Toyota випустила Yaris Cross.

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Гібридна силова установка

В Yaris Cross впроваджено гібридну технологію Toyota четвертого покоління. Це одна з перших моделей Toyota, де застосована гібридна силова установка з 1,5-літровим двигуном. Її створено на основі більших 2,0-літрових та 2,5-літрових гібридних силових установок, що використовуються у новітніх C-HR, RAV4 і Camry.

Гібридна версія Yaris Cross оснащена новим 1,5-літровим трициліндровим бензиновим двигуном, що працює за циклом Аткінсона. Він забезпечує менший рівень механічних втрат, оптимальну швидкість згорання, а також високий крутний момент при низьких обертах. Нова гібридна система забезпечує максимальну потужність у 116 кінських сил.

Окрім гібридної версії, новий кросовер Yaris Cross буде пропонуватись із бензиновим трициліндровим двигуном об’ємом 1,5 літра, потужністю 125 к.с. Двигун на вибір буде оснащено безступеневим варіатором СVT або 6-ступеневою механічною трансмісією.

Практичний та універсальний

Автомобіль, залежно від комплектації, може бути оснащений електроприводом дверей багажного відділення. Підлога багажного відділення має функцію регулювання висоти для зручного користування та збільшення багажного простору, а при складених сидіннях дозволяє перевезення довгомірного багажу.

Навіть із піднятими сидіннями та встановленою шторкою багажне відділення є доволі просторим. Щоб збільшити вантажний простір, можна скласти задні сидіння у пропорції 40:20:40. Таким чином реалізується сучасний пасажирський простір з урахуванням потреб щодо розміщення багажу.

Система допомоги водію

Yaris Cross побудований на модульній платформі Toyota GA-B, що забезпечує високу жорсткість кузова та збалансованість шасі для кращої керованості автомобіля, а також підвищену безпеку при ДТП. Крім того, новий кросовер оснащено комплексом систем безпеки та допомоги водієві — Toyota Safety Sense. Вони допомагають запобігти аваріям, сповіщаючи водія про можливі зіткнення, а також можуть автоматично долучити гальмування чи допоміжне кермування.

SUV для міста

Toyota створила компактний Yaris Cross, для якого характерні вища посадка водія за кермом, практичність, просторість інтер’єру й експлуатаційні характеристики, що роблять автомобіль непоганим варіантом для подорожей містом.

Новий кросовер Toyota приблизно на 25 см довший у порівнянні з хетчбеком Yaris. Передній звис автомобіля більший на 60 мм, а задній — на 180 мм, що забезпечує збільшений простір автомобіля всередині. Дорожній кліренс на 35 мм вищий, ніж у Yaris, та становить 170 мм. Автомобіль загалом є вищим та ширшим — на 90 мм і 20 мм відповідно. Довжина колісної бази Yaris Cross становить 2 560 мм. Загальна довжина нового кросовера — 4 172 або 4 197 мм, залежно від комплектації, ширина — 1 765 мм, а висота — 1 595 мм.