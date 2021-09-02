КВП "Українська бронетехніка" представило прототип в рамках дослідно-конструкторської роботи за шифром "Сайгак" – легковий автомобіль підвищеної прохідності, який замінить морально застрарілий УАЗ.

Автомобіль створений в рекордний термін в рамках конкурсу, оголошеного Міністерством оборони України, та мав бути презентований до 1 вересня 2021 року.

Читайте також: В Україні продають військовий Harley-Davidson часів Другої Світової

Машина на базі серійного шасі Toyota Hilux доопрацьована під технічне завдання і адаптована до використання українськими військовими. Зразок створений з урахуванням досвіду країн Східної Європи, що проводять заміну УАЗів. Взято до уваги побажання військових, що безпосередньо експлуатують техніку в зоні проведення ООС.

Машина під шифром "Сайгак" розроблена в партнерстві з чеською компанією Glomex, яка вже постачає аналогічні машини Збройним силам Польщі, Збройним силам і поліції Чехії та нещодавно додала до свого активу перемогу в тендерах на постачання автомобілів для Словаччини та місії ООН в Македонії.

"За умовами конкурсу, до 1 вересня ми маємо надати Міністерству оборони України дослідний зразок і провести заводські випробування. Проблема в тому, що методик та програм для проведення заводських випробувань в нас немає – Міноборони їх досі не надали. Проте ми готові виходити на державні випробування, адже наш "Сайгак" відповідає стандартам НАТО", – зазначив генеральний директор "Української бронетехніки" Владислав Бельбас.

За оцінками фахівців, потреба ЗСУ у нових позашляховиках сягає тисяч одиниць. Аналогічні машини знайдуть застосування також в Національній гвардії, Державній прикордонній службі та Державній службі України з надзвичайних ситуацій.