Американці передали близько 30 тисяч таких мотоциклів Радянському Союзу в рамках програми ленд-лізу.

“Військовий відреставрований мотоцикл Харлей WLA 42, 1942 року випуску. [...] Мотоцикл знаходиться на ходу, в оригінальному, військовому кольорі. Українська реєстрація”, – пише автор оголошення.

Також цікаво: Harley-Davidson випустив електричний велосипед

Відомо, що Harley-Davidson WLA випускались американською компанією на замовлення армії США. Середньогабаритний байк оснащувався 23-сильним V-подібним мотором об’ємом 742 кубічних сантиметри. Максимальна швидкість байка становила 105 км/год.

Також була побудована експортна версія для канадських військових специфікацій – WLC. Такі ж версії мотоцикла незабаром замовили британські (5000 одиниць) та південноафриканські (2000 одиниць) військові, а також Китай та радянські війська.

Фото: оригінальний Harley-Davidson WLA / vintagebikescollection.com

На той час мотоцикл коштував 270 доларів, що на сьогоднішні гроші відповідає 4476 доларам. Відреставрований у Німеччині до ідеального стану мотоцикл, був проданий на аукціоні в Чікаго у 2016 році за 11 тисяч доларів. Продавець з Черкас розраховує отримати за свій екземпляр 26 тисяч євро / 30 606 доларів / 870 740 гривень.

Цікаво, що в Україні є ще як мінімум один такий мотоцикл у дуже гарному стані – він представлений в експозиції музею Harley-Davidson. А у цьому відео можна побачити, як він заводиться та працює: