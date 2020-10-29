Американцы передали около 30 тысяч таких мотоциклов Советскому Союзу в рамках программы ленд-лиза.

“Военный отреставрированный мотоцикл Харлей WLA 42, 1942 года выпуска. [...] Мотоцикл находится на ходу, оригинальном, военном цвете. Украинская регистрация”, – пишет автор объявления.

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Известно, что Harley-Davidson WLA выпускались американской компанией по заказу армии США. Среднегабаритный байк оснащался 23-сильным V-образным мотором объемом 742 кубических сантиметра. Максимальная скорость байка составляла 105 км/ч.

Также была построена экспортная версия для канадских военных спецификаций – WLC. Такие же версии мотоцикла вскоре заказали британские (5000 единиц) и южноафриканские (2000 единиц) военные, а также Китай и советские войска.

Фото: оригинальный Harley-Davidson WLA / vintagebikescollection.com

К тому времени мотоцикл стоил 270 долларов, что на сегодняшние деньги соответствует 4476 долларам. Отреставрированный в Германии до идеального состояния мотоцикл, был продан на аукционе в Чикаго в 2016 году за 11 тысяч долларов. Продавец из Черкасс рассчитывает получить за свой экземпляр 26 тысяч евро / 30 606 долларов / 870 740 гривен.

Интересно, что в Украине есть еще как минимум один такой мотоцикл в очень хорошем состоянии – он представлен в экспозиции музея Harley-Davidson. А в этом видео можно увидеть, как он заводится и работает: