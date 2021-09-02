КПП "Украинская бронетехника" представило прототип в рамках опытно-конструкторской работы с шифром "Сайгак" – легковой автомобиль повышенной проходимости, который заменит морально устаревший УАЗ.

Автомобиль создан в рекордный срок в рамках конкурса, объявленного Министерством обороны Украины, и должен был быть презентован до 1 сентября 2021 года.

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Машина на базе серийного шасси Toyota Hilux доработана под техническое задание и адаптирована к использованию украинскими военными. Образец создан с учетом опыта стран Восточной Европы, которые проводят замену УАЗов. Приняты во внимание пожелания военных, непосредственно эксплуатирующих технику в зоне проведения ООС.

Машина под шифром “Сайгак” разработана в партнерстве с чешской компанией Glomex, которая уже поставляет аналогичные машины Вооруженным силам Польши, Вооруженным силам и полиции Чехии и недавно добавила в свой актив победу в тендерах на поставку автомобилей для Словакии и миссии ООН в Македонии.

“По условиям конкурса, до 1 сентября мы должны предоставить Министерству обороны Украины опытный образец и провести заводские испытания. Проблема в том, что методик и программ для проведения заводских испытаний у нас нет – Минобороны их до сих пор не предоставили. Однако мы готовы выходить на государственные испытания, ведь наш “Сайгак” отвечает стандартам НАТО”, – отметил генеральный директор “Украинской бронетехники” Владислав Бельбас.

По оценкам специалистов, потребность ВСУ в новых внедорожниках достигает тысяч единиц. Аналогичные машины найдут применение также в Национальной гвардии, Государственной пограничной службе и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.