19:23, 24 июля 0

Это раньше "Ярис" был неприхотливым автомобилем для ежедневных поездок по городу. В четвертом поколении Toyota предоставила этой модели столько индивидуальности и харизмы, что, кажется, и на Camry хватит.

Внешность этого хэтчбека никого не оставит равнодушным. За несколько дней тест-драйва о его дизайне я слышал только восторженные отзывы, а одна дама в парке даже подошла специально, чтобы сказать, как ей нравится эта машина.

Что и говорить, формы у нового Yaris действительно заманчивые. Светодиодная оптика спереди и сзади имеет сложную пластическую форму, украшенная декоративными элементами. Спереди это – черные глянцевые вставки с такой же текстурой, как деталь на бампере, а сзади – красная лента, соединяющая фонари.

Сами же задние фонари являются продолжением линий кузова и образуют короткий "хвостик", плоскую площадку на корме, подобную выступлению багажника, на которую мне очень понравилось ставить чашку с кофе. И это выступление, кажется, – единственная плоская поверхность Yaris, поскольку крыша и капот хэтчбека имеют округлые и рельефные формы.

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В целом хэтчбек выглядит гораздо интереснее большинства машин в потоке и большинства одноклассников, речь о которых пойдет чуть дальше. Чувствуется зажигательный и дерзкий характер.

Лично мне анфас Yaris напоминает лицевую пластину с самурайских доспехов. Ту, что с оскаленной пастью. Этот довольно агрессивный элемент дизайна вполне гармонично вписался в контекст хэтчбека и подходит как лютому трехдверному GR Yaris, так и нашему, вполне мирному и дружественному четырехдверному хэтчбеку.

Последнее, но не по значению, что можно заметить во внешности Yaris – его колесная база и ширина колеи. Колеса машины находятся практически по углам, свес спереди небольшой, а сзади вообще почти отсутствует. При этом сами колеса и шины не тоненькие, как часто бывает у автомобилей подобного класса. Такое шасси обеспечивает "Ярису" особые качества в управлении и управляемости, а также дополнительное пространство в салоне.

Чистая душа

Внутри Yaris снова радует великолепным дизайном. Достаточно сдержанным и без странных особенностей, которые так любят добавлять в автомобили компактного класса европейские производители. Салон Yaris вполне мог бы быть применен, например, в Corolla или Prius. Возможно, поэтому в спокойном интерьере первыми привлекают внимание передние кресла.

С красивым профилем и даже легкой боковой поддержкой, пухленькие, с комбинированной обивкой. Центральные секции обивки выполнены из текстурированного материала, достаточно приятного на ощупь и вполне уместного.

На передних креслах действительно чувствуется пространство. За рулем, обтянутым кожей, с легкостью удалось удобно устроиться водителям ростом 172 и 191 см. Конечно, говорить о пассажирском месте позади высокого водителя не приходится. Еще одно неудобство – угол открывания задних дверей, который, вместе с узким проходом, совсем не облегчает посадку-высадку.

Можно было бы назвать задние кресла детскими, но для крепления и извлечения детского кресла или переноски здесь также достаточно тесно. Впрочем, далеко не всем пользователям это и нужно. А вот багажник нужен почти каждому. Yaris может предложить место для пары чемоданов взрослых и, если повезет, втиснуть – один детский. В цифрах это 264 литра. Если сложить спинки задних сидений, поместится 925 литров поклажи.

Никаких вопросов к качеству сборки, стыкам, выбору материалов или сочетанию цветов салон не вызывает и в целом производит более чем приятное впечатление. Время завести моторы.

Шустрый парень

Под капотом у нас работает полуторалитровый атмосферный агрегат с тремя цилиндрами и двойной электронной системой изменения фаз газораспределения Dual VVT-i. Ему аккомпанирует электромотор, питающийся от тяговой литий-ионной батареи. Бензиновый двигатель в этой связке предпочитает работать как генератор электроэнергии для аккумулятора, от которого работает электромотор. Трансмиссия – гибридная бесступенчатая с электронным управлением e-CVT.

Двигаясь со скоростью плотного городского трафика, гибридная система использует только электромотор. Если темп и интенсивность движения увеличиваются, автомобиль отправляет мощность бензинового двигателя уже на колеса, добавляя мощности от электромотора. Наглядно весь процесс показывает визуализация на экране мультимедийной системы. Информация с цифровой панели приборов и проекционного дисплея также помогают овладеть техникой экономичного вождения.

Если же забыть об экономии и давить педаль сильнее, "Ярик" раскрывает азартный характер с достаточно динамичным ускорением. По паспорту, до сотни Yaris ускоряется за 9,7 секунды и это вполне соответствует ощущениям. Но лучше хэтчбеку удается маневрировать и "вписываться" в повороты – благодаря конструктивным особенностям (колесной базе и ширине колеи), это его "суперсила".

При активных ускорениях в салон довольно ощутимо проникает звук трехцилиндрового мотора, тоже самое происходит на скоростях свыше 70 км/ч. Не то, что уровень шума невыносимый, однако трехцилиндровый мотор заметно "громче" четырехцилиндровых аналогов.

Экономный Ярик

Благодаря тому, что в городе гибридная система работает преимущественно в электрическом режиме, расход топлива приятно радует цифрами ниже 3 литров на 100 километров. А вот достичь паспортных показателей расхода топлива на трассе мне не удалось. На маршруте Киев – Ровно, двигаясь со скоростью более 100 километров в час, хэтчбек потреблял 4,5 литра.

Отличная управляемость, с четким откликом и обратной связью на руле, на трассе превращается из преимущества в недостаток. На скоростях свыше 120 километров в час Yaris легко отклоняется от курса и нужно ежесекундно корректировать траекторию, поэтому двигаться длительное время на высокой скорости некомфортно. Автомобиль будто побуждает убавить скорость, чтобы более экономно расходовать топливо. Я так и сделал на обратном пути в Киев. В результате средний показатель расхода топлива на дистанции более 330 километров опустился до 3,7 литра.

Чем богат, тем и рад

Toyota Yaris доступен в Украине в шести комплектациях: Live, Active, Elegant, Elegant+, Style и Premiere Edition. Самая доступная версия стоит от 592 740 гривен.

Мы говорим о Yaris в топовой комплектации за 694 868 гривен. Пакет оснащения хэтчбека предусматривает: систему стабилизации, фронтальные и боковые подушки безопасности, боковые шторки безопасности, центральную подушку безопасности между передними сиденьями, полный электропакет с составными зеркалами, камеру заднего вида и парковочные сенсоры спереди, спортивные сиденья с отделкой из ткани и искусственной кожи, цифровую панель приборов, подогрев сидений, климат-контроль, мультимедийную систему Toyota Touch 2 с 8 дюймовым дисплеем и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, проекционный дисплей на лобовом стекле, беспроводную зарядку для смартфона, 15-дюймовые легкосплавные диски, светодиодную оптику, двухцветную покраску кузова и дополнительный декор на кузове.

Чего хэтчбеку не хватает, так это круиз-контроля – он доступен только в составе пакета дополнительных опций Toyota Safety Sense. Набор включает пять новых технологий активной безопасности, в частности систему предаварийной безопасности, предупреждения о съезде с полосы движения, автоматический дальний свет, систему распознавания дорожных знаков и адаптивный круиз-контроль.

Конкуренты Yaris

Хэтчбеков B-класса на рынке хватает, вот только некоторые из них: Opel Corsa, Citroen C3, Ford Fiesta, Peugeot 208, Skoda Fabia, Volkswagen Polo, SEAT Ibiza, Kia Rio, Suzuki Ignis. Но полноценно конкурировать с Yaris могут только другие гибриды, а такой в ​​Украине только один – Honda Jazz Hybrid. "Джаз" значительно спокойнее, если не скучнее, в дизайне, однако просторный внутри и щедро оснащенный, но при этом более дорогой.

Большинству одноклассников "Ярис" проигрывает во внутреннем пространстве, особенно на заднем ряду, но по экономичности и уровню комфорта он имеет безоговорочное преимущество.

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В итоге

Все в Yaris говорит о том, что, несмотря на игривую внешность модели, Toyota относится к Yaris вполне серьезно. И титул “Европейский автомобиль года 2021” доказал, что эта концепция оправдала себя. Для своего владельца или владелицы Yaris будет лучом радости в серой обыденности.

К преимуществам хэтчбека можно отнести его экономичность и комфорт, очень неплохую динамику, отличную управляемость, мягкую подвеску, стильный вид и удобство передней части салона. Недостатки – скромный простор на задних сиденьях и небольшой багажник, даже по меркам своего класса.

Yaris кажется идеальной машиной для мегаполиса. Купить Toyota Yaris стоит тем, кто ценит дизайн, предпочитает комфорт, низкий расход топлива и маневренность.

Автор: Дмитрий Ковальчук

Фото: Андрей Ткачук, Toyota

Технические характеристики Toyota Yaris