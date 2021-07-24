19:23, 24 липня 0

Це раніше "Яріс" був невибагливим авто для щоденних поїздок містом. У четвертому поколінні Toyota надала цій моделі стільки індивідуальності та харизми, що, здається, й на Camry вистачить.

Зовнішність цього хетчбека нікого не залишить байдужим. За кілька днів тест-драйву про його дизайн я чув лише захоплені відгуки, а одна пані у парку навіть підійшла спеціально, щоб сказати, як їй подобається ця машина.



Що й казати, форми у нового Yaris справді принадні. Світлодіодна оптика спереду і ззаду має складну пластичну форму, прикрашена декоративними елементами. Спереду – це чорні глянсові вставки з такою ж текстурою, як деталь у бампері, а ззаду – червона стрічка, що з’єднує ліхтарі. Самі ж задні ліхтарі є продовженням ліній кузову й утворюють коротенький “хвостик”, плаский майданчик на кормі, подібний до виступу багажника, на який мені дуже сподобалось ставити філіжанку з кавою. І цей виступ, здається, – єдина пласка поверхня Yaris, оскільки дах та капот хетчбека мають округлі й рельєфні форми.

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Загалом хетчбек виглядає значно цікавіше за більшість машин у потоку і за більшість однокласників, мова про яких піде трохи далі. У вигляді відчувається запальний і зухвалий характер.

Особисто мені анфас Yaris нагадує лицьову пластину з самурайських обладунків. Ту, що з вишкіреною пащею. Цей досить агресивний елемент дизайну цілком гармонічно вписався в контекст хетчбека і пасує як лютому тридверному GR Yaris, так і нашому, цілком мирному і дружньому чотиридверному хетчбеку.



Останнє, але не за значенням, що можна зауважити у зовнішності Yaris – його колісна база та ширина колії. Колеса машини знаходяться практично по кутах, звис спереду невеликий, а ззаду взагалі майже відсутній. При цьому самі колеса і шини не тоненькі, як часто буває в автомобілів подібного класу. Таке шасі забезпечує “Ярісу” особливі якості в управлінні та керованості, а також додатковий простір в салоні.

Чиста душа



Всередині Yaris знову тішить чудовим дизайном. Досить стриманим і без дивних особливостей, які так люблять додавати в автомобілі компактного класу європейські виробники. Салон Yaris цілком міг би бути застосованим, наприклад, у Corolla або Prius. Можливо тому в спокійному інтер’єрі першими привертають увагу передні крісла.



З гарним профілем і навіть легкою бічною підтримкою, пухкенькі, з комбінованою оббивкою. Центральні секції оббивки виконані з текстурованого матеріалу, досить приємного на дотик і цілком доречного.

На передніх кріслах справді відчувається простір. За кермом, обтягнутим шкірою, з легкістю вдалось зручно влаштуватись водіям зростом 172 та 191 см. Звісно, говорити про пасажирське місце позаду високого водія не доводиться. Ще одна незручність – кут відкривання задніх дверей, який, вкупі з вузьким проходом, зовсім не полегшує посадку-висадку.



Можна було б назвати задні крісла дитячими, але для кріплення та діставання дитячого крісла чи переноски тут також досить тісно. Втім, далеко не всім користувачам це й потрібно. А от багажник потрібен майже кожному.

Yaris може запропонувати місце для пари валіз дорослих і, якщо пощастить втиснути – одного дитячого. У цифрах це 264 літри. Якщо скласти спинки задніх сидінь, вміститься 925 літрів поклажі.

Жодних питань до якості збірки, стиків, вибору матеріалів чи поєднання кольорів салон не викликає – все це справляє більш ніж приємне враження. Час завести мотори.

Моторний парубок

Під капотом у нас працює півторалітровий атмосферний агрегат з трьома циліндрами та подвійною електронною системою зміни фаз газорозподілу Dual VVT-i. Йому акомпанує електромотор, який живиться від тягової літій-іонної батареї.

Бензиновий двигун у цій зв’язці воліє працювати як генератор електроенергії для акумулятора, від якого працює електромотор. Трансмісія – гібридна безступенева з електронним керуванням e-CVT.

Рухаючись зі швидкістю щільного міського трафіку, гібридна система використовує лише електромотор. Якщо темп та інтенсивність руху збільшуються, автомобіль відправляє потужність бензинового двигуна вже на колеса, додаючи потужності від електромотора. Наочно увесь процес показує візуалізація на екрані мультимедійної системи. Інформація з цифрової панелі приладів і проєкційного дисплея також допомагають опанувати техніку економічного водіння.

Якщо ж забути про економію й тиснути педаль сильніше, “Ярік” розкриває азартний характер з досить динамічним прискоренням. За паспортом, до сотні Yaris прискорюється за 9,7 секунди і це цілком відповідає відчуттям. Та найкраще хетчбеку вдається маневрувати та “вкручуватись” у повороти – завдяки конструктивним особливостям (колісній базі та ширині колії), це його “суперсила”.

При активних прискореннях у салон досить відчутно проникає звук трициліндрового мотора, теж саме відбувається на швидкостях понад 70 км/год. Не те, що рівень шуму нестерпний, однак трициліндровий мотор помітно “голосніший” за чотирициліндрові аналоги.

Ощадливий “Ярік”

Завдяки тому, що в місті гібридна система працює переважно в електричному режимі, витрата пального приємно тішить цифрами нижче 3 літрів на 100 кілометрів. А от досягти паспортних показників витрати пального на трасі мені не вдалось. На маршруті Київ – Рівне, рухаючись зі швидкістю понад 100 кілометрів на годину, хетчбек витратив 4,5 літра.

Відмінна керованість, з чітким відкликом і зворотним зв’язком на кермі, на трасі перетворюється з переваги на недолік. На швидкостях понад 120 кілометрів на годину Yaris легко відхиляється від курсу і потрібно щосекундно корегувати траєкторію, тому рухатись тривалий час на високій швидкості некомфортно.

Автомобіль мов спонукає збавити швидкість, щоб більш ощадливо витрачати пальне. Я так і зробив на зворотному шляху до Києва. В результаті середній показник споживання пального на дистанції понад 330 кілометрів опустився до 3,7 літра.

Чим багатий, тим і радий

Toyota Yaris доступний в Україні у шести комплектаціях: Live, Active, Elegant, Elegant+, Style та Premiere Edition. Найдоступніша версія коштує від 592 740 гривень.

Ми говоримо про Yaris в топовій комплектації за 694 868 гривень. Повний пакет оснащення хетчбека передбачає: систему стабілізації, фронтальні та бічні подушки безпеки, бічні шторки безпеки, центральну подушку безпеки між передніми сидіннями, повний електропакет зі складаними дзеркалами, камеру заднього виду та паркувальні сенсори спереду, спортивні сидіння з обробкою з тканини та синтетичної шкіри, цифрову панель приладів, підігрів сидінь, клімат-контроль, мультимедійну систему Toyota Touch 2 з 8 дюймовим дисплеєм і підтримкою Apple CarPlay та Android Auto, проєкційний дисплей на лобовому склі, бездротову зарядку для смартфона, 15-дюймові легкосплавні диски, світлодіодну оптику, двотонове фарбування кузову та додатковий декор на кузові.

Чого хетчбеку бракує, так це круїз-контролю – він доступний лише у складі пакету додаткових опцій Toyota Safety Sense. Набір включає п’ять нових технологій активної безпеки, зокрема систему передаварійної безпеки, попередження про з’їзд зі смуги руху, автоматичне дальнє світло, систему розпізнавання дорожніх знаків та адаптивний круїз-контроль.

Конкуренти Yaris

Хетчбеків B-класу на ринку вистачає, ось лише деякі з них: Opel Corsa, Citroen C3, Ford Fiesta, Peugeot 208, Skoda Fabia, Volkswagen Polo, SEAT Ibiza, Kia Rio, Suzuki Ignis. Але повноцінно конкурувати з Yaris можуть лише інші гібриди, а такий в Україні лише один – Honda Jazz Hybrid.“Джаз” значно спокійніший в дизайні, однак просторіший всередині та щедріше оснащений, але при цьому дорожчий.

Більшості однокласників “Яріс” програє у внутрішньому просторі, особливо на задньому ряду, але за економічністю та рівнем комфорту він має беззаперечну перевагу.

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У підсумку

Усе в Yaris говорить про те, що, попри грайливу зовнішність моделі, Toyota ставиться до Yaris цілком серйозно. Та й титул “Європейський автомобіль року 2021” довів, що ця концепція дала плоди. Для свого власника чи власниці Yaris буде промінчиком радості у сірій буденності.

До переваг хетчбека можна віднести його економічність та комфорт, дуже непогану динаміку, відмінну керованість, м’яку підвіску, стильний вигляд і зручність передньої частини салону. Недоліки – скромний простір на задніх сидіннях та невеличкий багажник, навіть за мірками свого класу.

Yaris здається ідеальною машиною для мегаполісу. Купити Toyota Yaris варто тим, хто цінує дизайн, надає перевагу комфорту, низькій витраті пального та маневреності.

Автор: Дмитро Ковальчук

Фото: Андрій Ткачук, Toyota

Технічні характеристики Toyota Yaris