Це автомобільчик виглядає дещо незвично, але ще дужче він дивує, коли знайомишся з ним ближче.

Усі пам'ятають Honda Jazz як невеликий мінівен В-класу. Раніше це був простенький міський автомобільчик без зайвих претензій. Нинішній Honda Jazz Hybrid – інший. Окрім того, що Jazz їздить за допомогою двох типів двигунів, він приховує масу технічних інновацій.

На вигляд і на звук

Зовнішність Jazz Hybrid – перша причина його "дивності". Великі фари, опущений "дзьоб" радіаторної решітки, "мінівенне" вікно між передніми дверима та лобовим склом – все це робить автомобіль не дуже схожим на інших представників цього класу. Та й на інші "Хонди" також. З корми оформлення більш традиційне, як у більшості хетчбеків цього сегменту.

"Іншоплатнетного" шарму машинці додає звук на малих швидкостях, коли вона рухається виключно на електроприводі. У цьому випадку для пішоходів генерується характерний "саунд", немов у фантастичному фільмі поряд приземлилася літаюча тарілка.

В якості силового агрегата у Honda Jazz Hybrid – аналогічний з гібридним Honda CR-V привод E:HEV з бензиновим та електромоторами. Втім, двигуни майже вдвічі слабші, ніж у кросовера (щоправда, й маса менша).

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Головним "рухаючим" елементом в гібридному силовому агрегаті майже завжди є електромотор. Бензиновий в більшості випадків підзаряджає тягову батарею, тому Jazz Hybrid – більше електромобіль, аніж бензинове авто. ДВЗ передає крутний момент безпосередньо на передні колеса лише у невеликому діапазоні обертів – на сталій швидкості близько 100 км/год. Однак бензиновик вмикається часто, наприклад, якщо сильно притиснеш педаль газу. Такий алгоритм роботи, на думку інженерів Honda, дозволяє економити пальне якнайретельніше.

А як щодо динаміки? Згідно офіційних характеристик, до сотні Jazz розганяється за 9,5 секунд – непогано як для міського хетчбека В-класу. Однак "електричного" прискорення нема, все відбувається досить плавно. Та ще під акомпанемент бензинового мотора. А якщо дорога не дуже – то ще й під шум від покришок та нерівного асфальту. Шумоізоляційних матеріалів тут могло б бути і більше.

Робота підвіски не викликає нарікань. Автомобіль м'який та комфортний, хіба що на серії нерівностей чи бруківці відчувається вібрація та підвищений шум. Звісно, за таких обставин різко повертати на авто не будеш – тому що вона нахиляється досить відчутно.

Витрата пального у місті коливається в межах 3,8 – 4,2 л на 100 км, і дуже приємний результат. Звичайно, коли їдеш неквапливо, та ще й затори дозволяють їхати виключно на електриці. До речі. Примусового перемикання на електротягу тут нема. Але на невеликій швидкості авто майже завжди їде без допомоги ДВЗ. А ось на трасі – навпаки – бензинове стрекотіння чути завжди, причому чим сильніше натискаєш газ, тим відчутніше. Та й витрата пального росте – десь до 5-6 літрів на сотню.

Розчарування та захоплення

Салон – це місце для розчарувань та захоплення. Розчарування викликають недорогі матеріали панелей, пластиковий обід керма, відсутність електроприводів та безпровідної зарядки телефона. А вона тут була б "у тему", адже дротів для під'єднання Apple CarPlay не потрібно! Він тут працює за безпровідним протоколом! І це перше серйозне захоплення від внутрішньої "начинки" автомобіля.

Але є багато інших речей, які викликають повагу. Це простір та рівень обладнання. Автомобільчик, хоч і невеликий зовні, але всередині дуже просторий. Особливо дивуєшся місцю для ніг та голови заднього ряду. Двоє тут всідаються без проблем, навіть високого росту. Та й спереду місця вистачає людям навіть ростом під два метри – та ще й простір над головою залишається.

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Автомобіль відчиняється за допомогою ключа – натисканням кнопки. А от щоб завести цей гібрид, ключ можна не витягувати з кишені – він вмикається кнопкою на торпедо. Клімат-контроль однозонний, але органи управління ним працюють бездоганно. Та й матовий екранчик показників клімату видно за будь-якого освітлення.

Мультимедійна система може роздавати Wi-Fi та сама оновлюватись "по повітрю". Власне екран яскравий та не "блікує", має добрий відклик та швидкість роботи. Зручно, що Apple CarPlay безпровідний – не треба шукати роз'єми та прилаштовувати смартфон – він залишається в кишені чи сумці. Камера заднього виду працює в трьох режимах – можна подивитись навіть "зверху", чи дістає бампер до бордюра.

Приладова панель – теж екранчик, хоч і набагато меншого розміру. Вона яскрава та багатофункціональна – показує величезну кількість інформації для водія. Наприклад, коли та як "тече" енергія під час різних режимів руху. Показники рівня пального та заряду тягової батареї видно постійно – це окремі індикатори з боків екрану.

З країв торпедо – не лише повітряні дефлектори, але й підстаканники під ними. Так напої можна охолодити влітку та трохи нагріти – взимку. "Бардачків" аж два, хоча вони й невеличкі. Натомість варіантів перевезень більших речей тут безліч. По-перше, можна традиційно для хетчбеків опустити спинки заднього ряду. Причому врівень з підлогою багажника. В цьому випадку буде 844 літри до вікон та 1205 – до верху. Але є ще одна можливість – возити валізи в салоні! Для цього подушки заднього ряду можна підняти та зафіксувати – так з'являється ще один багажний об'єм. Причому основний багажник не зменшується ні на сантиметр!

Об'єм основного багажника невеликий – всього 300 літрів. Окрім того, через наявність батареї під підлогою тут немає запаски. Натомість є ніша, в якій поміщається ремонтний комплект для шин.

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Маленький та безпечний

Комплекс систем безпеки під назвою Honda Sensing включає системи попереджень наїзду спереду та при виїзді заднім ходом з парковки, втримання автомобіля в смузі руху, адаптивний круїз-контроль з системою розпізнавання знаків. Такий величезний список асистентів на такій маленькій машинці? Буває й таке. Але якщо аварія все ж сталася, Honda захищає за допомогою спеціальної конструкції кузова та десяти подушок безпеки, в тому числі між водієм та переднім пасажиром.

До систем безпеки вночі також варто додати LED- фари, які самостійно змінюють дальнє та ближнє світло на трасі.

Таким чином, Honda Jazz Hybrid – це невеличкий, але дуже просторий та функціональний автомобіль. Він непримітний зовні, але забезпечений практично усіма системами безпеки та комфорту та обладнаний ефективним гібридним приводом. Звичайно, всі ці технології безкоштовні, тому Jazz Hybrid недешева. Вона коштує близько 30 тисяч доларів, і це найбільший її недолік. В цьому ціновому діапазоні вже є непоганий вибір кросоверів, які в Україні набагато популярніші за невеличкі міські хетчбеки. А для любителів "кросів" існує версія Jazz Crosstar Hybrid, але це вже дещо інша історія…

Автор тексту: Сергій Матусяк, відео: Сергій Волощенко.