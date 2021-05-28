Мова про японську версію Honda Civic Type R 2007 року випуску у виконанні Mugen RR.

Honda Civic – завжди була і залишається “народною” моделлю японського виробника із досить демократичною ціною. Однак із кожного правила бувають винятки і цей червоний седан восьмого покоління, виставлений на продаж у Великобританії – один із них.

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В Україні седан Honda Civic восьмого покоління можна придбати за 7–10 тисяч доларів і це цілком обґрунтована ціна для машини віком близько 15 років. Однак жоден з вітчизняних продавців не пропонує того, що пропонує сайт Torque GT. А саме: один із 300 особливих Honda Civic Type R з зарядом від Mugen.

Чимало оглядачів та експертів визнавали спортивний седан Honda Civic Type R кращим чотиридверним спорткаром свого часу, а версія Mugen RR була навіть кращою. Вартість такого Civic на момент його появи на японському ринку не встановлена, однак зараз один із рідкісних автомобілів з невеликим пробігом продається у Англії за неймовірні 89 995 фунтів стерлінгів, що складає 126 800 доларів або 3,5 мільйона гривень.

“Автомобіль мав пробіг лише 440 кілометрів пробігу, коли потрапив до Англії, а наразі на його одометрі 52 946 кілометрів”, – повідомляє продавець, додаючи, що даний екземпляр є 24 із 300 побудованих.

Що ж такого особливого в цьому седані? Інженери Mugen встановили атмосферний 2-літровий двигун K20 з розточеними циліндрами, новою системою впуску та вихлопу та переробили паливну систему і запалювання, збільшивши потужність з 222 до 237 кінських сил.

Це може не звучати як велике покращення, але комплексний підхід Mugen забезпечив значне покращення динаміки, в тому числі завдяки зменшенню маси на 165 кілограмів. Таким чином споряджена маса Mugen RR становить лише 1095 кілограмів, тому додаткові 15 сил мають істотне значення.

Передній бампер, повітрозабірники, вентиляційні отвори капота, чудові сидіння ковші та багато інших компонентів виготовлені з вуглецевого волокна. А в комплекті – багатопозиційне заднє крило, покращена підвіска та великі гальма, що ховаються за 18-дюймовими кованими колесами.

Фото: Honda Civic Type R Mugen RR / Torque GT/Carscoops