Речь о японской версии Honda Civic Type R 2007 года выпуска в исполнении Mugen RR.

Honda Civic – всегда была и остается “народной” моделью японского производителя по достаточно демократичной цене. Однако из каждого правила бывают исключения, и этот красный седан восьмого поколения, выставленный на продажу в Великобритании, – один из них.

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В Украине седан Honda Civic восьмого поколения можно купить за 7 – 10 тысяч долларов, и это вполне обоснованная цена для машины возрастом около 15 лет. Однако ни один из отечественных продавцов не предлагает того, что предлагает сайт Torque GT. А именно: один из 300 особых Honda Civic Type R с зарядом от Mugen.

Многие обозреватели и эксперты признавали спортивный седан Honda Civic Type R лучшим четырехдверным спорткаром своего времени, а версия Mugen RR была даже лучше. Стоимость такого Civic на момент его появления на японском рынке не установлена, однако сейчас один из редких автомобилей с небольшим пробегом продается в Англии за невероятные 89 995 фунтов стерлингов, что составляет 126 800 долларов или 3,5 миллиона гривен.

“Автомобиль имел пробег всего 440 километров пробега, когда попал в Англию, а сейчас на его одометре 52 946 километров”, – сообщает продавец, добавляя, что данный экземпляр является 24 из 300 построенных.

Что же такого особенного в этом седане? Инженеры Mugen установили атмосферный 2-литровый двигатель K20 с расточенными цилиндрами, новой системой впуска и выхлопа и переделали топливную систему и зажигание, увеличив мощность с 222 до 237 лошадиных сил.

Это может не звучать как большое улучшение, но комплексный подход Mugen обеспечил значительное улучшение динамики, в том числе благодаря уменьшению массы на 165 килограммов. Таким образом снаряженная масса Mugen RR составляет лишь 1095 килограммов, поэтому дополнительные 15 сил имеют существенное значение.

Передний бампер, воздухозаборники, вентиляционные отверстия капота, великолепные сиденья-ковши и многие другие компоненты изготовлены из углеродного волокна. А в комплекте – многопозиционное заднее крыло, улучшенная подвеска и большие тормоза, которые прячутся за 18-дюймовыми коваными колесами.

Фото: Honda Civic Type R Mugen RR / Torque GT/Carscoops