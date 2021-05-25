Немецкий автомобильный клуб ADAC опубликовал новый рейтинг надежности авто. Традиционно в него вошли машины, которым приходилось чаще всего и реже всего оказывать техническую помощь в дороге.

Рейтинг ADAC основан на отчетах "дорожных спасателей" немецкого автомобильного клуба. После каждого вмешательства в тот или иной автомобиль сотрудники клуба записывали подробности о поломках в базу данных – всего таких записей в 2020 году было сделано 3,4 миллиона. После этого количество неисправностей каждой модели аналитики сравнили с количеством автомобилей соответствующей марки и модели, которые зарегистрированы в Германии. Затем был выведен коэффициент, основным показателем которого является количество поломок на 100 тысяч автомобилей. Чем ниже коэффициент, тем лучше.

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Стоит отметить, что мы опубликовали похожий рейтинг ADAC, только в нем машины возрастом не до 12, а до 10 лет. Чтобы эта информация сильнее отличалась от прежней, мы решили подать список несколько под другим соусом – выделили по три победителя и аутсайдера в каждом классе. Кроме того, для лучшего понимания оставили коэффициент отказа для каждой модели с указанием основных источников неисправностей.

А-сегмент

Toyota Aygo – коэффициент вмешательства 4.4. Частая причина вмешательства: сцепление.

Hyundai i10 – коэффициент вмешательства 6.2. Частая причина вмешательства: аккумулятор.

Renault Twingo – коэффициент вмешательства 16.8. Частая причина вмешательства: тормоза, иммобилайзер.

Seat Mii – коэффициент вмешательства 21,6. Частая причина вмешательства: тормоза.

Fiat 500 – коэффициент вмешательства 23.9. Частая причина вмешательства: система охлаждения, катушка зажигания.

Fiat Panda – коэффициент вмешательства 28,5. Частая причина вмешательства: аккумулятор.

Fiat Punto

В-сегмент

Fiat Punto -– коэффициент вмешательства 8.8. Частая причина вмешательства: электропроводка, выхлопная система, сцепление.

Audi A1 – коэффициент вмешательства 9.1. Частая причина вмешательства: зажигание, топливные форсунки.

Mini – коэффициент вмешательства 9.7. Частая причина вмешательства: сцепление.

Renault Clio – коэффициент вмешательства 23,5. Частая причина вмешательства: аккумулятор, стартер, электронный иммобилайзер.

Peugeot 208 – коэффициент вмешательства 26,5. Частая причина вмешательства: катушка зажигания, аккумулятор.

Peugeot 207 – коэффициент вмешательства 29,2. Наиболее частая причина вмешательства: гидроусилитель руля, электропривод складной крыши, ремень ГРМ.

Компактные авто

BMW X1 – коэффициент вмешательства 7,2.

Audi Q3 – коэффициент вмешательства 10,8.

Hyundai i30 – коэффициент вмешательства 11.2. Частая причина вмешательства: аккумулятор (как и в двух вышеуказанных моделях).

BMW 1-Series – коэффициент вмешательства 31,4. Частая причина вмешательства: катушка, приводная цепь.

Peugeot 308 – коэффициент вмешательства 34,9. Частая причина вмешательства: форсунки, катушка зажигания, аккумулятор.

Kia Sportage – коэффициент вмешательства 44,9. Частая причина вмешательства: стартер, приводная цепь, аккумулятор, сцепление, свечи зажигания, датчик положения коленвала.

Автомобили среднего класса

BMW X3 – коэффициент вмешательства 5,3. Частая причина вмешательства: стартер, турбокомпрессор.

Audi A4 – коэффициент вмешательства 8.4.

Audi A5 – коэффициент вмешательства 9,8. Частая причина вмешательства: приводная цепь, выхлоп (как и в А4).

Ford Mondeo – коэффициент вмешательства 23. Наиболее частая причина вмешательства: аккумулятор, бензонасос.

Opel Insignia – коэффициент вмешательства 28.1. Частая причина вмешательства: аккумулятор, кондиционер.

Volkswagen Sharan – коэффициент вмешательства 32,8. Частая причина вмешательства: аккумулятор, система рекуперации выхлопных газов.

Рейтинг ADAC в некоторой степени может вызвать недоумение. Если, например, кто-то ищет машину девятилетней давности исключительно для коротких поездок (дом-работа-дом), то тот же FIAT 500 (который оказался в аутсайдерах) на самом деле может стать хорошим вариантом покупки среди машин А-сегмента. С другой стороны, автомобили, попавшие в ТОП-лучших, в любом случае с годами начинают приносить неприятные сюрпризы. Наконец, в ADAC учитывали только те поломки, которые не приводили к обездвиживанию автомобиля. Таким образом, данный рейтинг – это лишь небольшая часть реального количества и характера поломок машин.