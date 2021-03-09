Американцы назвали авто, которые легко могут преодолеть более 300 тыс. км и служить дальше.
Компания iSeeCars проанализировала миллионы авто, которые были проданы в 2020 году, и выделила наиболее долговечные модели.
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Эксперты обработали данные относительно 11,8 млн машин. Из этого стало известно, какие демонстрируют надежность и могут преодолеть более 300 тысяч километров.
На первом месте оказалась марка Toyota. Также среди хороших авто Chevrolet и Ford. Тройке лидеров по качеству уступают GMC, Honda и Lincoln, но они тоже вошли в список лучших.
Рейтинг автомобилей (% машин с пробегом более 300 тыс. км)
- Toyota Land Cruiser 16,3%
- Toyota Sequoia 11,2%
- Chevrolet Suburban 5,1%
- Ford Expedition 4,9%
- Toyota 4Runner 4,1%
- Toyota Avalon 3,9%
- Chevrolet Tahoe 3,9%
- Toyota Highlander Hybrid 3,8%
- Toyota Tundra 3,7%
- GMC Yukon XL 3,6%
- Honda Ridgeline 3,4%
- GMC Yukon 3,3%
- Honda Odyssey 2,9%
- Toyota Tacoma 2,8%
- Lincoln Navigator 2,6%
- Toyota Prius 2,6%
Что характерно, в списке лидеров нет ни одного европейского бренда. Это вызывает определенные сомнения в объективности проводимых исследований.