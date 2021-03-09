Американці назвали авто, які легко можуть подолати понад 300 тис. км і служити далі

Компанія iSeeCars проаналізувала мільйони авто, які були продані в 2020 році, і виділила найбільш довговічні моделі.

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Експерти обробили дані щодо 11,8 млн машин. З цього стало відомо, які демонструють надійність і можуть подолати понад 300 тисяч кілометрів.

На першому місці опинилася марка Toyota. Також серед хороших авто Chevrolet і Ford. Трійці лідерів за якістю поступаються GMC, Honda і Lincoln, але вони також увійшли до списку кращих.

Рейтинг автомобілів (% машин з пробігом більше 300 тис. км)

  1. Toyota Land Cruiser 16,3%
  2. Toyota Sequoia 11,2%
  3. Chevrolet Suburban 5,1%
  4. Ford Expedition 4,9%
  5. Toyota 4Runner 4,1%
  6. Toyota Avalon 3,9%
  7. Chevrolet Tahoe 3,9%
  8. Toyota Highlander Hybrid 3,8%
  9. Toyota Tundra 3,7%
  10. GMC Yukon XL 3,6%
  11. Honda Ridgeline 3,4%
  12. GMC Yukon 3,3%
  13. Honda Odyssey 2,9%
  14. Toyota Tacoma 2,8%
  15. Lincoln Navigator 2,6%
  16. Toyota Prius 2,6%

Що характерно, у списку лідерів немає жодного європейського бренду. Це викликає певні сумніви в об’єктивності проведених досліджень.