Американці назвали авто, які легко можуть подолати понад 300 тис. км і служити далі

Компанія iSeeCars проаналізувала мільйони авто, які були продані в 2020 році, і виділила найбільш довговічні моделі.

Читайте також: Названо найнадійніші автомобілі сучасності за версією J.D. Power

Експерти обробили дані щодо 11,8 млн машин. З цього стало відомо, які демонструють надійність і можуть подолати понад 300 тисяч кілометрів.

На першому місці опинилася марка Toyota. Також серед хороших авто Chevrolet і Ford. Трійці лідерів за якістю поступаються GMC, Honda і Lincoln, але вони також увійшли до списку кращих.

Рейтинг автомобілів (% машин з пробігом більше 300 тис. км)

Toyota Land Cruiser 16,3% Toyota Sequoia 11,2% Chevrolet Suburban 5,1% Ford Expedition 4,9% Toyota 4Runner 4,1% Toyota Avalon 3,9% Chevrolet Tahoe 3,9% Toyota Highlander Hybrid 3,8% Toyota Tundra 3,7% GMC Yukon XL 3,6% Honda Ridgeline 3,4% GMC Yukon 3,3% Honda Odyssey 2,9% Toyota Tacoma 2,8% Lincoln Navigator 2,6% Toyota Prius 2,6%

Що характерно, у списку лідерів немає жодного європейського бренду. Це викликає певні сумніви в об’єктивності проведених досліджень.