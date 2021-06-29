Це буде перший повністю електричний позашляховик японського бренду.

Honda розкрила деяку важливу інформацію про свій перший електрокросовер: його назву та час появи. Названий Prologue, він з'явиться на початку 2024 року, причому одночасно з аналогом під брендом Acura.

Також цікаво: Toyota повністю розкрила новий пікап Tundra 2021 на фото

Подробиць про Prologue японський виробник не надав, однак дещо про майбутню новинку все ж відомо з неофіційних джерел. Так, передбачається, що Prologue та його аналог від Acura будуть працювати на акумуляторах Ultium компанії General Motors.

Prologue повинен стати одним з найважливіших автомобілів Honda перехідного періоду, оскільки до 2040 року виробник планує повністю перейти на випуск електромобілів. Prologue та кросовер Acura випускатимуть на заводі в США виключно для місцевого ринку. У США виробник не ризикнув привезти електричні хетчбеки Honda e, які продає у Європі та Азії, тому в лінійці бренду на американському ринку утворилась порожнеча. Електричний седан з водневою силовою установкою Honda Clarity Fuel Cell, який продається виключно в лізинг, не закриває цю прогалину, а тому буде знятий з виробництва до кінця цього року.