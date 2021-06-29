Это будет первый полностью электрический внедорожник японского бренда.

Honda раскрыла некоторую важную информацию о своем первом электрокроссовере: его названии и времени появления. Назван Prologue, он появится в начале 2024 года, причем одновременно с аналогом под брендом Acura.

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Подробностей о Prologue японский производитель не предоставил, однако кое-что о предстоящей новинке все же известно из неофициальных источников. Так, предполагается, что Prologue и его аналог от Acura будут работать на аккумуляторах Ultium компании General Motors.

Prologue должен стать одним из самых важных автомобилей Honda переходного периода, поскольку к 2040 году производитель планирует полностью перейти на выпуск электромобилей. Prologue и кроссовер Acura будут выпускать на заводе в США исключительно для местного рынка. В США производитель не рискнул привезти электрические хэтчбеки Honda e, которые продает в Европе и Азии, поэтому в линейке бренда на американском рынке образовалась пустота. Электрический седан с водородной силовой установкой Honda Clarity Fuel Cell, который продается исключительно в лизинг, не закрывает этот пробел, а потому будет снят с производства до конца этого года.