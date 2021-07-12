Этот автомобильчик выглядит несколько необычно, но еще больше он удивляет, когда знакомишься с ним поближе.

Все помнят Honda Jazz как небольшой минивэн В-класса. Раньше это был простенький городской автомобильчик без лишних претензий. Нынешний Honda Jazz Hybrid – другой. Кроме того, что Jazz ездит с помощью двух типов двигателей, он скрывает массу технических инноваций.

На вид и на звук

Внешность Jazz Hybrid – первая причина его "странности". Большие фары, опущенный "клюв" радиаторной решетки, "минивенное" окно между передними дверями и лобовым стеклом – все это делает автомобиль не очень похожим на других представителей этого класса. И на другие "Хонды" тоже. С кормы оформление более традиционное, как в большинстве хэтчбеков этого сегмента.

"Инопланетного" шарма машинке добавляет звук на малых скоростях, когда она движется исключительно на электроприводе. В этом случае для пешеходов генерируется характерный "саунд", будто в фантастическом фильме рядом приземлилась летающая тарелка.

В качестве силового агрегата в Honda Jazz Hybrid – аналогичный с гибридным Honda CR-V привод E: HEV с бензиновым и электромоторами. Впрочем, двигатели почти вдвое слабее, чем у кроссовера (правда, и масса меньше).

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Главным "двигающим" элементом в гибридном силовом агрегате почти всегда является электромотор. Бензиновый в большинстве случаев подзаряжает тяговую батарею, поэтому Jazz Hybrid – больше электромобиль, чем бензиновое авто. ДВС передает крутящий момент непосредственно на передние колеса только в небольшом диапазоне оборотов – на постоянной скорости около 100 км/ч. Однако бензиновик включается часто, например, если сильно прижмешь педаль газа. Такой алгоритм работы, по мнению инженеров Honda, позволяет экономить горючее более тщательным образом.

А как насчет динамики? Согласно официальным характеристикам, до сотни Jazz разгоняется за 9,5 секунд – неплохо как для городского хэтчбека В-класса. Однако "электрического" ускорения нету, все происходит достаточно плавно. И еще под аккомпанемент бензинового мотора. А если дорога не очень – то еще и под шум от покрышек и неравного асфальта. Шумоизоляционных материалов здесь могло бы быть и больше.

Работа подвески не вызывает нареканий. Автомобиль мягкий и комфортный, разве что на серии неровностей или мостовой ощущается вибрация и повышенный шум. Конечно, при таких обстоятельствах резко поворачивать на авто не будешь – потому что она наклоняется весьма ощутимо.

Расход топлива в городе колеблется в пределах 3,8 – 4,2 л на 100 км, и очень приятный результат. Конечно, когда едешь не спеша, да еще и пробки позволяют ехать исключительно на электричестве. Кстати говоря. Принудительного переключения на электротягу здесь нет. Но на небольшой скорости авто почти всегда едет без помощи ДВС. А вот на трассе – наоборот – бензиновое стрекотание слышно всегда, причем чем сильнее нажимаешь газ, тем ощутимее. И расход топлива растет – примерно до 5-6 литров на сотню.

Разочарование и восхищение

Салон – это место для разочарований и восхищений. Разочарование вызывают недорогие материалы панелей, пластиковый обод руля, отсутствие электроприводов и беспроводной зарядки телефона. А она здесь была бы "в тему", ведь проводов для подключения Apple CarPlay не нужно! Он здесь работает по беспроводному протоколу! И это первое серьезное восхищение от внутренней "начинки" автомобиля.

Но есть много других вещей, которые вызывают уважение. Это пространство и уровень оборудования. Автомобильчик, хоть и небольшой снаружи, но внутри очень просторный. Особенно удивляешься месту для ног и головы заднего ряда. Двое здесь садятся без проблем, даже высокого роста. И спереди места хватает людям даже ростом под два метра – и еще и пространство над головой остается.

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Автомобиль открывается с помощью ключа – нажатием кнопки. А вот чтобы завести этот гибрид, ключ можно не вытаскивать из кармана – он включается кнопкой на торпедо. Климат-контроль однозонный, но органы управления им работают безупречно. И матовый экранчик показателей климата видно при любом освещении.

Мультимедийная система может раздавать Wi-Fi и сама обновляться "по воздуху". Сам экран яркий и не "бликует", имеет хороший отзыв и скорость работы. Удобно, что Apple CarPlay беспроводной – не надо искать разъемы и пристраивать смартфон – он остается в кармане или сумке. Камера заднего вида работает в трех режимах – можно посмотреть даже "сверху", достает ли бампер до бордюра.

Приборная панель – тоже экранчик, хотя и гораздо меньшего размера. Она яркая и многофункциональная – показывает огромное количество информации для водителя. Например, когда и как "течет" энергия при различных режимах движения. Показатели уровня топлива и заряда тяговой батареи видно постоянно – это отдельные индикаторы по бокам экрана.

С краев торпедо – не только воздушные дефлекторы, но и подстаканники под ними. Так напитки можно охладить летом и немного нагреть – зимой. "Бардачка" аж два, хотя они и небольшие. Зато вариантов перевозок больших вещей здесь множество. Во-первых, можно традиционно для хэтчбеков опустить спинки заднего ряда. Причем вровень с полом багажника. В этом случае будет 844 литра к окнам и 1205 – вверх. Но есть еще одна возможность – возить чемоданы в салоне! Для этого подушки заднего ряда можно поднять и зафиксировать – так появляется еще один багажный объем. Причем основной багажник не уменьшается ни на сантиметр!

Объем основного багажника невелик – всего 300 литров. Кроме того, из-за наличия батареи под полом здесь нет запаски. Зато есть ниша, в которой помещается ремонтный комплект для шин.

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Маленький и безопасный

Комплекс систем безопасности под названием Honda Sensing включает системы предупреждений наезда спереди и при выезде задним ходом с парковки, удержания автомобиля в полосе движения, адаптивный круиз-контроль с системой распознавания знаков. Такой огромный список ассистентов на такой маленькой машинке? Бывает и такое. Но если авария все же произошла, Honda защищает с помощью специальной конструкции кузова и десяти подушек безопасности, в том числе между водителем и передним пассажиром.

К системам безопасности ночью также стоит добавить LED– фары, которые самостоятельно изменяют дальний и ближний свет на трассе.

Таким образом, Honda Jazz Hybrid – это небольшой, но очень просторный и функциональный автомобиль. Он неприметный внешне, но обеспечен практически всеми системами безопасности и комфорта и оборудован эффективным гибридным приводом. Конечно, все эти технологии бесплатные, так как Jazz Hybrid недешевая. Она стоит около 30 тысяч долларов, и это самый большой ее недостаток. В этом ценовом диапазоне уже есть неплохой выбор кроссоверов, которые в Украине намного популярнее небольших городских хэтчбеков. А для любителей "кроссов" существует версия Jazz Crosstar Hybrid, но это уже несколько другая история...

Автор текста: Сергей Матусяк, видео: Сергей Волощенко.