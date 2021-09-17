Більший запас ходу має стати однією з конкурентних переваг нового електромобіля від виробника, який нещодавно з'явився і щойно вивів на ринок свою першу модель.

Оцінювання запасу ходу за методикою EPA (американське Агентство з охорони навколишнього середовища) вважається більш наближеним до реальних умов експлуатації, ніж за стандартами WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), а найбільш “далекобійним” електромобілем у списках EPA до цього часу був Tesla Model S Long Range.

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Новоявлений електричний седан Lucid Air, у виконанні Dream Edition Range, відібрав корону у Tesla Model S Long Range, проїхавши на одному заряді 520 миль – 836,86 км. Це на 184 більше, ніж 652 кілометри Model S.

Запас ходу електрокара Air залежить від об’єму батареї, силової установки та встановлених колісних дисків. Комплект 19-дюймових коліс, 933-сильна установка та акумулятор найбільшої ємності забезпечують пробіг у 520 миль. А на 21-дюймових колесах ця конфігурація показує пробіг у 481 милю (774), що все одно більше, за найкращий результат “Тесли”.

Lucid Air пропонується також з силовими установками потужністю 800 та 1111 кінських сил, але кращу енергоефективність забезпечує саме 933-сильна версія. Втім, 800-сильний седан не доїхав до 520-мильного рекорду якихось 4 милі.

Електрокар пропонується у трьох версіях, які відрізняються потужністю. Базовий Air Pure коштує у США від 77 400 доларів, Air Touring обійдеться у 95 000 доларів, а 1111-сильний Air Grand Touring – від 139 000 доларів.

Варто зазначити, що далекохідний двомоторний Tesla Model S Long Range у США зараз коштує від 89 990 доларів, а тримоторний 1034-сильний Model S Plaid обійдеться мінімум у 129 990 доларів.

Фото: електричний седан Lucid Air / Lucid Motors