Больший запас хода должен стать одним из конкурентных преимуществ нового электромобиля от производителя, который недавно появился и только что вывел на рынок свою первую модель.

Оценка запаса хода по методике EPA (американское Агентство по охране окружающей среды) считается более приближенной к реальным условиям эксплуатации, чем по стандартам WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure), а наиболее “дальнобойным” электромобилем в списках EPA к этому времени был Tesla Model S Long Range.

Также интересно: Tesla Model S Plaid обставила Porsche Taycan Turbo на Нюрбургринге на 12 секунд

Новоявленный электрический седан Lucid Air, в исполнении Dream Edition Range, отобрал корону у Tesla Model S Long Range, проехав на одном заряде 520 миль – 836,86 км Это на 184 больше, чем 652 километра Model S.

Запас хода электрокара Air зависит от объема батареи, силовой установки и установленных колесных дисков. Комплект 19-дюймовых колес, 933-сильная установка и аккумулятор наибольшей емкости обеспечивают пробег в 520 миль. А на 21-дюймовых колесах эта конфигурация показывает пробег в 481 милю (774), что все равно больше, чем лучший результат “Теслы”.

Lucid Air предлагается также с силовыми установками мощностью 800 и 1111 лошадиных сил, но лучшую энергоэффективность обеспечивает именно 933-сильная версия. Впрочем, 800-сильный седан не доехал до 520-мильного рекорда каких-то 4 мили.

Электрокар предлагается в трех версиях, которые отличаются мощностью. Базовый Air Pure стоит в США от 77 400 долларов, Air Touring обойдется в 95 000 долларов, а 1111-сильный Air Grand Touring – от 139 000 долларов.

Стоит отметить, что дальноходный двухмоторный Tesla Model S Long Range в США сейчас стоит от 89 990 долларов, а трехмоторный 1034-сильный Model S Plaid обойдется минимум в 129 990 долларов.

Фото: электрический седан Lucid Air / Lucid Motors