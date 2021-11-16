Ми нечасто таке кажемо, але цей експеримент є досить безпечним, щоб повторити його "вдома".

У відео від каналу DrivenMedia у YouTube ведучий намагається відповісти на питання “чи може зменшення тиску у шинах зробити автомобіль швидшим?” та наочно демонструє просту залежність між цими двома фізичними величинами.

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Експеримент полягає у заїздах на чверть милі або 402 метри на родстері Mazda MX-5 Miata, змінюючи тиск у шинах від стандартних 30 PSI до максимальних 70 і мінімальних 5.

Логіка недостатнього накачування шин насправді дуже складна і є кілька запропонованих переваг для дрег-рейсингу. Менш накачана шина має більше пляма контакту (оскільки боковина вигинається більше) а ще м’якість шини зменшує радіус колеса. На великих дрег-сліках зморшки шини зменшують загальний розмір колеса, що дає перевагу в передачі на низьких швидкостях, а потім повертається в форму на вищій швидкості.

Фото: зминання заднього колеса дрегстера на старті заїзду / twitter

Також передбачається, що більш м’яка шина дозволить перенести більшу вагу на задню частину автомобіля, що також має допомогти зчепленню. А оскільки боковина м’якша, шини повинні нагріватися швидше.

Усе це допомагає зі зчепленням на “сліках”, шинах особливої конструкції без протектору, але чи можна це застосувати до дорожньої шини в автомобілі з набагато меншою потужністю, ніж у драгстера? Відповідь може бути “так”.

Як показали експерименти із Mazda, що менше значення PSI, тобто тиск у шинах, то краща динаміка. Але до певної міри. Так, Miata показала кращий час із тиском між 10 і 20 PSI. Менші значення призводять до погіршення динаміки. Як не дивно, але тиск вище рекомендованих виробником 30 PSI, здається, не дуже впливає на динаміку.

Варто зазначити, що тиск у шинах, рекомендований виробником конкретного автомобіля (взимку і влітку – різний), гарантує близьку до паспортної витрату пального. Тоді як перекачані шини мають гірше зчеплення, внаслідок чого на кілька крапель зменшують споживання палива. А недостатньо накачані шини – навпаки, покращують зчеплення, збільшуючи витрату пального. Тому у цьому аспекті варто дотримуватись саме рекомендацій виробника.