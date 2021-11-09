Можливо, ви вже бачили відео старих Citroen, які їздять на трьох колесах. Моделі, оснащені гідропневматичною підвіскою компанії, як класичний DS, мають спеціальний механізм, який дозволяє підняти автомобіль у повітря, щоб змінити колесо, не використовуючи домкрат. Він же дозволяє їздити на трьох колесах практично на максимальній швидкості.

На YouTube можна знайти чимало відео, у яких Citroen досить повільно рухаються лише на трьох колесах, з гальмівним барабаном або диском на ніжці підвіски та відсутнім колесом.

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Демонстрації зазвичай проводяться на досить низьких швидкостях, тому що, хоча автомобілі можуть їздити на трьох колесах, вони не можуть бути такими стабільними, як на чотирьох. Та коли здоровий глузд зупиняв автолюбителів на Близькому Сході від шалених витівок на машинах?

У цьому відео ми бачимо, як пара Citroen Xantia 1990-х років їде досить порожньою автострадою на дуже високій швидкості. Xantia була оснащена комп’ютерною версією гідропневматичної підвіски Citroen під назвою Hydractive, вперше представлену на моделі XM.

Спочатку важко оцінити, наскільки швидко рухаються автомобілі, але коли камера вперше переміщується на панель приладів, вона показує 180 км/год. Пара машин продовжує розганятись і врешті досягає швидкості у 200 км/год. Чи варто казати, наскільки небезпечною є такий рух на громадській дорозі? Але далі трапляється ще більш страшний момент, оскільки одному з автомобілів доводиться оминути вантажівку. Виконуючи цей маневр, автомобіль навіть якийсь час їхав на двох колесах. На щастя, ці божевільні трюки закінчились без інцидентів, але наполегливо не радимо повторювати подібні експерименти.