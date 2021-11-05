Будь-який транспортний засіб є джерелом підвищеного ризику, іноді навіть коли стоїть нерухомо, тому завжди зберігайте розсудливість та будьте обережні не лише за кермом, а й у всіх інших ситуаціях з транспортом.

Популярний канал FailArmy присвятив чергову добірку відео невдач і провалів випадкам із транспортом, переважно автомобілями, перегляд якого не лише розважить, а й нагадає про необхідність бути обачним із тим, що має значну масу та здатне швидко рухатись.

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Навіть неправильно припаркований автомобіль може стати героєм такого відео. Якщо його водій не дав собі ради подумати про те, чи не заважає машина іншим. Дорожня лють, необачний рух заднім ходом, шопінг у найгіршому вигляді та інший хаос на дорозі буквально щомісяця дає свіжі записи для створення подібних відео. І всі ми сміємось з інших невігласів, поки самі не стаємо героями таких сюжетів.