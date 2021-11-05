Любое транспортное средство является источником повышенного риска, иногда даже когда стоит неподвижно, поэтому всегда сохраняйте благоразумие и будьте осторожны не только за рулем, но и во всех других ситуациях с транспортом.

Популярный канал FailArmy посвятил очередную подборку видео неудач и провалов случаям с транспортом, преимущественно автомобилями, просмотр которого не только развлечет, но и напомнит о необходимости быть осмотрительным с тем, что имеет значительную массу и способно быстро двигаться.

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Даже неправильно припаркованный автомобиль может стать героем такого видео. Если его водитель не задумался убедиться в том, не мешает ли машина другим. Дорожная ярость, опрометчивое движение задним ходом, шопинг в худшем виде и прочий хаос на дороге буквально каждый месяц дает свежие записи для создания подобных видео. И все мы смеемся над другими невеждами, пока сами не становимся героями таких сюжетов.