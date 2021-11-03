Ширина помещения не позволяет даже открыть дверь машины, чтобы выйти из нее, но водитель и здесь нашел креативное решение.

Видеоролик показывает процесс, через который проходит 87-летний Юджин Брейнарт каждый раз, когда хочет припарковать свою машину. Это непростой многоэтапный процесс, который требует от водителя филигранной точности, ведь его гараж всего на несколько сантиметров шире машины.

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Бельгиец годами повторяет все эти операции, так что отточил все до мастерства, поэтому его демонстрация парковки в гараже выглядит не такой уж и сложной. На самом же деле, гараж шире машины примерно на 6 сантиметров, что оставляет по три сантиметра пространства вдоль машины. Для заезда в гараж даже нужно складывать наружные зеркала, чтобы не задеть стены. Для дополнительной защиты владелец обил стены помещения мягким материалом, который убережет кузов от царапин, если водитель немного промахнется с курсом.

Заехать в гараж – это лишь половина дела. Затем нужно выйти из машины, но Юджин нашел достаточно элегантное решение для этого. Непростое в исполнении, но сообразительное. Как он садится в машину – уже другой вопрос.