Ширина приміщення не дозволяє навіть відкрити двері машини, щоб вийти з неї, та водій і тут знайшов креативне рішення.

Відеоролик показує процес, через який проходить 87-річний Юджин Брейнарт щоразу, коли хоче припаркувати свою машину. Це непростий багатоетапний процес, який вимагає від водія філігранної точності, адже його гараж всього на кілька сантиметрів ширший за машину.

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Бельгієць роками повторює усі ці операції, тож відточив усе до майстерності, тому його демонстрація паркування в гаражі виглядає не такою вже й складною. Насправді ж, гараж ширший за машину приблизно на 6 сантиметрів, що залишає по три сантиметри простору обабіч машини. Для заїзду в гараж навіть потрібно складати зовнішні дзеркала, щоб не зачепити стіни. Для додаткового захисту власник оббив стіни приміщення м’яким матеріалом, який вбереже кузов від подряпин, якщо водій трохи схибить із курсом.

Заїхати в гараж – то лише половина справи. Потім потрібно вийти з машини і Юджин знайшов досить елегантне рішення для цього. Непросте у виконанні, але кмітливе. Як він сідає в машину – вже інше питання.