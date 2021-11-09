Возможно, вы уже видели видео старых Citroen, которые ездят на трех колесах. Модели, оснащенные гидропневматической подвеской компании, как классический DS, имеют специальный механизм, который позволяет поднять автомобиль в воздух, чтобы поменять колесо, не используя домкрат. Он же позволяет ездить на трех колесах практически на максимальной скорости.

На YouTube можно найти немало видео, в которых Citroen довольно медленно двигаются лишь на трех колесах с тормозным барабаном или диском на ножке подвески и отсутствующим колесом.

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Демонстрации обычно проводятся на достаточно низких скоростях, потому что, хотя автомобили могут ездить на трех колесах, они не могут быть такими стабильными, как на четырех. Но когда здравый смысл останавливал автолюбителей на Ближнем Востоке от безумных выходок на машинах?

В этом видео мы видим, как пара Citroen Xantia 1990-х годов едет по довольно пустой автостраде на очень высокой скорости. Xantia была оснащена компьютерной версией гидропневматической подвески Citroen под названием Hydractive, впервые представленную на модели XM.

Поначалу трудно оценить, насколько быстро двигаются автомобили, но когда камера впервые перемещается на панель приборов, она показывает 180 км/ч. Пара машин продолжает разгоняться и наконец достигает скорости в 200 км/ч. Стоит ли говорить, насколько опасно такое движение на общественной дороге? Но дальше случается еще более страшный момент, поскольку одному из автомобилей приходится обойти грузовик. Выполняя этот маневр, автомобиль даже какое-то время ехал на двух колесах. К счастью, эти сумасшедшие трюки закончились без инцидентов, но настоятельно не советуем повторять подобные эксперименты.