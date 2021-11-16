Мы не часто так говорим, но этот эксперимент является достаточно безопасным, чтобы повторить его "дома".

В видео от канала DrivenMedia в YouTube ведущий пытается ответить на вопрос “Может ли уменьшение давления в шинах сделать автомобиль более быстрым?” и наглядно демонстрирует простую зависимость между этими двумя физическими величинами.

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Эксперимент заключается в заездах на четверть мили или 402 метра на родстере Mazda MX-5 Miata, меняя давление в шинах от стандартных 30 PSI до максимальных 70 и минимальных 5.

Логика недостаточной накачки шин на самом деле очень сложная, и есть несколько предложенных преимуществ для драг-рейсинга. Менее накачанная шина имеет большее пятно контакта (поскольку боковина выгибается больше) а еще мягкость шины уменьшает радиус колеса. На больших драг-сликах морщины шины уменьшают общий размер колеса, что дает преимущество в передаче на низких скоростях, а затем возвращается в форму на более высокой скорости.

Фото: сминание заднего колеса дрегстера на старте заезда / twitter

Также предполагается, что более мягкая шина позволит перенести больший вес на заднюю часть автомобиля, что также должно помочь сцеплению. А поскольку боковина мягче, шины должны нагреваться быстрее.

Все это помогает со сцеплением на “сликах” – шинах особой конструкции без протектора, но можно ли это применить к дорожной шине в автомобиле с гораздо меньшей мощностью, чем у драгстера? Ответ может быть “да”.

Как показали эксперименты с Mazda, чем меньше значение PSI, то есть давление в шинах, тем лучше динамика. Но до некоторой степени. Так, Miata показала лучшее время с давлением между 10 и 20 PSI. Меньшие значения приводят к ухудшению динамики. Как ни странно, но давление выше рекомендованных производителем 30 PSI, кажется, не очень влияет на динамику.

Стоит отметить, что давление в шинах, рекомендованное производителем конкретного автомобиля (зимой и летом – разное), гарантирует близкий к паспортному расход топлива. Тогда как перекачанные шины имеют худшее сцепление, вследствие чего на несколько капель уменьшают потребление топлива. А недостаточно накачанные шины – наоборот, улучшают сцепление, увеличивая расход топлива. Потому в этом аспекте стоит придерживаться именно рекомендаций производителя.