Средний показатель потери запаса хода, из-за холода – 50%.

Журналисты китайского портала MyDrivers отправились в холодный район Внутренняя Монголия на севере Китая, чтобы провести сравнительные тесты современных электрокаров при работе в низких температурах. Хотя многие модели местных брендов или малоизвестны или совсем не знакомы за пределами КНР, однако в списке также оказались электромобили, со знакомыми нам названиями: Porsche Taycan, Audi e-tron, Volkswagen ID3, Tesla Model Y и Model 3, Polestar 2, Geely Geometry C.

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Также нам удалось узнать самый популярный электромобиль Китая – Wuling Hong Guang Mini EV, Weilai EC6 (NIO), Xiaopeng P7 (Xpeng, GAC Aion S, Very Krypton 001 (Lynk & Co), Euler Good Cat (Great Wall Ora), BYD Dolphin , Hozon Nezha U, HiPhi X.

Испытания проводились на электромобилях со 100-процентным зарядом батареи. Все автомобили двигались в экономическом режиме (при наличии) с функцией рекуперации кинетической энергии при торможении. В салоне находились водитель и один пассажир. Климатическая система была включена на 24 градуса Цельсия, когда за окном было -20.

Большинство автомобилей на морозе теряли от 40 до 60 процентов запаса хода. Лидером тестов по дальности хода стала китайская модель Weilai EC6, известная европейцам под брендом NIO. Она сохранила 54,8 процента заряда, что позволило преодолеть 336,9 километра при паспортном запасе хода 615 километров.

В процентном соотношении лучший результат показал крошечный Wuling Hong Guang Mini EV, сумевший проехать 103,2 километра из заявленных в характеристиках 170 – это 60,7% эффективности.

Tesla Model Y на морозе сохранила более 47 процентов энергии: от 594 километров хода осталось всего 279,6. Tesla Model 3 показала эффективность в 42,8 процента, преодолев 200,2 километра из 468. Европейские бренды показали следующие результаты: Audi e-tron проехал 272,3 километра из 465 заявленных в ТТХ (58,6%), Polestar 2 преодолел 246,6 км и 512 (48,2%), Porsche Taycan – 226,2 км из 414 (54,6), Volkswagen ID3 – 167,3 км из 430 (38,91%).

В конце списка оказались плагин-гибридные BMW 5, Honda CR-V и Jeep Wrangler 4xe. Причем у последнего значение результата вообще не указано, что очевидно свидетельствует о провале. Интересно, что европейская рейтинговая группа экспертов в ходе массового теста электромобилей в обычных погодных условиях установила, что батарейные авто едут, даже после полного исчерпания заряда.

Фото: запас хода электромобилей при морозе -20о С / MyDrivers