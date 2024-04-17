Renault Logan (седан) и Renault Sandero (хэтчбек) с момента своего появления стали очень популярными в Украине. Конечно, немало их теперь и на вторичном рынке. Рассказываем, какие проблемы возникают с двигателями этих машин, чтобы вы смогли сделать правильный выбор.

Всего бензиновых двигателей на первом поколении Logan/Sandero было три. С определенными наборами слабостей, но все неплохие и ресурсные. Точно можно сказать, что после 200-250 тысяч пройденных километров моторы пробегают еще долго. Если, конечно, предыдущие владельцы нормально с ними обращались. Преодолеть 400 тысяч километров иногда удается даже без замены поршневых колец.

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Двигатель Renault Logan и Sandero K7J 1.4

Двигатель создавали с прицелом на эконормы Евро-3. Конструкция простая и надежная: 8 клапанов, распределенный впрыск и чугунный блок, позволяющий расточку под ремонтные размеры. Бензин А-92 – штатный.

Renault K7J

Основной болячкой этого агрегата является модульная катушка зажигания, чей корпус имеет свойство со временем трескаться. В трещины проникает влага, из-за чего начинаются сбои в работе. Катушку несколько раз модернизировали, но целиком проблема не исчезла. Также иногда выходят из строя высоковольтные провода – если это произошло, автомобиль дергается на невысоких оборотах под нагрузкой.

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В остальном все в порядке. Периодические протечки масла и антифриза из-за уплотнений индивидуальным недугом считать неверно – случается у всех моторов. Равно как и нестабильные холостые обороты, вызванные загрязнением дросселя и форсунок. Ну и за водяной помпой надо следить. По регламенту, ремень ГРМ надо менять каждые 60 тысяч км, а помпа, теоретически, выдерживает около 100 тысяч км – попытка оттянуть ее замену еще на 60 тысяч км нередко завершается клином и загнутыми клапанами.

Двигатель Renault Logan и Sandero K7M 1.6

Двигатель конструктивно схож с K7J 1.4 – некоторые детали взаимозаменяемы. Клапанов также восемь, блок также чугунный. Такой же простой в ремонте и неприхотлив к качеству топлива и смазочных материалов. Есть множество примеров, когда только после 400 тысяч километров владельцы впервые меняли поршневые кольца и проезжали до 600 тысяч километров без каких-либо вмешательств, заливая только А-92. Исключительно живучий.

Renault K7M

Катушка зажигания единая для всех цилиндров, и тоже с годами трескается. Есть вопросы к термостату и теплообменнику (течет), а также маслоотделителю неудачной конструкции. В общем, почти все ремонтные работы сводятся к устранению тех или иных протечек, в том числе самого массового – переднего сальника коленвала.

Неудобно размещен масляный фильтр – менять его мешает генератор. Жизнестойкость ремня ГРМ – предмет дискуссий. Говорят, что выдерживает 80 и даже 100 тысяч км, но без гарантий от внезапного разрыва. Регламент замены – 60 тысяч километров. Так же как и в 1.4, помпу разумнее менять вместе с ремнем, потому что от люфта подшипника помпы ремень может сползать со шкивов. А проверять его состояние сложно из-за глухого кожуха.

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Недостатком мотора считают сравнительно высокий расход топлива – до 10-12 л в городе. Тут отчасти виновата механическая коробка с короткими передачами, а для двигателей конца XX века это вполне стандартный аппетит. К тому же эти моторы отлично себя чувствуют на газу, что может значительно удешевить эксплуатацию.

Двигатель Renault Logan и Sandero K4M 1.6

Этот агрегат является дальнейшим развитием двигателя K7M под стандарты Евро-4/5: к старому чугунному блоку приделали новую головку с двумя распределительными валами и 16 клапанами. Появились гидрокомпенсаторы, а катушки зажигания стали индивидуальными.

Renault K4M

Двигатель рассчитан на бензин А-95, и именно такое топливо рекомендовал производитель, но споры о том, можно ли заливать 92-й, ведутся по сей день. Примерно половина тех, кто спорит – заливает. Правда, двигатель может отреагировать на 92-й бензин детонацией или ускоренным образованием нагара. На ранних версиях этих двигателей устанавливались катушки фирмы Sagem. Они часто выходят из строя, в результате чего двигатель троит. Впоследствии Renault сменила поставщика на японскую Denso и проблема была решена.

Комплект недостатков очень схож с минусами двигателя K7M: протекание масла и охлаждающей жидкости, клинья водяной помпы или ролика натяжителя. Нередко барахлит датчик положения коленвала, возможно подсос воздуха через впускной коллектор. Однако, при нормальном обслуживании двигатель чрезвычайно надежен и долговечен: 500 тысяч км пробега – вполне реалистичный сценарий.

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Важный нюанс: 16-клапанный двигатель нет шпонки коленвала – шкив с шестерней ГРМ просто прижимается центральным болтом. Для замены ремня ГРМ нужен специальный набор фиксаторов. Поэтому вмешательство в газораспределительный механизм следует доверять только специалистам, которые знакомы с этими двигателями и имеют соответствующее оборудование.

Вывод

Помните, что 8-клапанные двигатели не имеют гидрокомпенсаторов. В идеале регулирования следует проводить каждые 100 тысяч километров, но можно потянуть и до 150 тысяч. Система ремень-помпа-натяжитель требует внимания. Обрыв ремня на всех моторах приводит к уничтожению клапанов и поршней. 16-клапанный двигатель сложнее и требует наличия специального инструмента для обслуживания.

По большому счету, выбирать Logan или Sandero с тем или иным двигателем можно в зависимости от желаемой динамики. Мощность на цены подержанных машин практически не влияет – их формируют преимущественно возраст и комплектация. Наиболее рационально отталкиваться от реального состояния кузова. Перед нами тот случай, когда кузов сгнивает значительно быстрее, чем изнашивается двигатель.