Logan ECO2 имел двигатель 1,5, работающий на биодизеле, с расходом 3,8 л/100 км.

Группа Renault в течение длительного времени стремится к устойчивому развитию. Один из первых опытов "зеленой" концепции датируется 2007 годом, когда было представлено Dacia Logan ECO2, интересный прототип, который полностью революционизировал по сравнению с серийной моделью, чтобы быть высокоэффективным. И нет, мы говорим не о 100% электрической концепции, а о модели, работающей на биодизеле.

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Суперэффективный и аэродинамичный

Концепция Dacia Logan ECO2, разработана для участия в Challenge Bibendum 2008 года в Шанхае, Китай, известна тем, что производители автомобилей проверяют эффективность использования топлива, оснащена двигателем 1.5 DCi мощностью 85 л.с., работающий на биодизельном топливе, что гарантирует выбросы всего 97 г/км CO2.

Для достижения этих результатов (в основном соответствующих современным двигателям) в двигателе было сделано несколько модификаций: ревизия поршней, форсунок и системы впрыска, оптимизация передач и масел для минимизации трения.

Аэродинамика была улучшена за счет модернизации крыши, тонкого спойлера под передним бампером, дефлекторов колес и заднего спойлера, что позволило снизить коэффициент лобового сопротивления с 0,36 (первоначальное значение Logan) до 0,29.

На этом изменения не заканчиваются. В Dacia коробка передач была усовершенствована: передаточные числа удлинены и установлена электронная система, которая предлагает оптимальное переключение передач, что помогает еще больше повысить эффективность автомобиля.

Кроме того, специальные шины Michelin Pure 185/65 R15 разработаны для минимизации сопротивления и способствуют среднему потреблению только 3,8 л/100 км. Как следует из названия, эта специальная версия Logan является частью проекта Renault ECO2, который в то время имел целью определить модели с наименьшим воздействием на окружающую среду.

Эти транспортные средства должны были производиться на заводах, которые соответствуют стандарту ISO 14001, выбрасывать менее 140 г/км CO2 или использовать биодизельное топливо, а также быть изготовлены на 95% из материалов, которые подлежат переработке, включая по крайней мере 5% пластика из переработанных материалов.