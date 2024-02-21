Самый доступный электромобиль Европы получит масштабное обновление к 2024 году, включая двунаправленную зарядку.

В то время как Volkswagen Group все еще обрабатывает цифры, чтобы определить, как она может продавать дешевый EV и получать прибыль, Renault это поняла. Румынский бренд Dacia пользуется большим успехом с Spring с момента его запуска в 2022 году. На сегодняшний день было продано более 140 000 единиц. В 2024 году базовый электрический хэтчбек претерпит существенные изменения.

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Не называйте это моделью следующего поколения, поскольку это больше в стиле фейслифтинга. Внешние изменения привели весну 2024 года в соответствие с последним языком дизайна Dacia, которую можно увидеть на новом внедорожнике Duster. Существует большое количество пластикового покрытия кузова и квадратных колесных арок, чтобы сделать этот простой EV более прочным. Внешние изменения, несомненно, делают самый дешевый электромобиль в Европе более современным по сравнению с оригинальной версией.

Существенные изменения были внесены внутрь, где Dacia Spring 2024 года имеет совершенно новую панель приборов. Кроме семидюймовой цифровой панели приборов и 10-дюймового сенсорного экрана, салон теперь имеет обновленный дизайн климат-контроля и новый вид вентиляционных отверстий. Обновленный руль имеет новый корпоративный логотип DC, и что еще важнее, теперь его можно регулировать по высоте. Мы также замечаем новый селектор передач вместе с держателем для смартфона позади него.

Для такого небольшого автомобиля это довольно практично, поскольку передний багажник может вместить 35 литров, а задняя грузовая часть имеет объем 308 литров (на шесть больше, чем раньше). Сложите заднее сиденье, и объем багажника увеличится до 1004 литров. Несколько вещевых отделений по всей кабине обеспечивают дополнительные 33 литра.

Упаковка приличная, учитывая, что длина Spring составляет всего 3701 миллиметр, ширина – 1767 миллиметра, высота – 1519 миллиметра, а колесная база – 2423 миллиметра. В зависимости от комплектации колеса имеют размер 15 или 16 дюймов. Эти цвета Safari Beige и Brick Red дебютируют вместе с фейслифтингом.

Базовый Spring имеет только 45 лошадиных сил, но вы можете перейти к более мощному электродвигателю мощностью 65 л.с. Последний помогает жизнерадостному электромобилю разогнаться до 100 км/ч менее чем за 14 секунд. Придерживайтесь двигателя начального уровня, и работа будет выполнена менее чем за 20 секунд.

Маленькая батарея емкостью 26,8 кВт-ч обеспечивает на более 220 километров и занимает 45 минут, чтобы зарядить от 20 до 80 процентов с помощью зарядного устройства постоянного тока мощностью 30 кВт. От зарядного устройства переменного тока мощностью 7 кВт вам придется ждать почти 11 часов, чтобы заряд батареи поднялся с 20 до 100 процентов. Теперь он поддерживает двунаправленную зарядку, поэтому может питать ваш тостер или другие электроприборы.

Диапазон далеко не впечатляющий, но Dacia говорит, что его более чем достаточно для типичного пользователя Spring. Проанализировав данные, собранные с информационно-развлекательной системы предварительно обновленной модели, марка, принадлежащая Renault, обнаружила, что владельцы проезжают на своих автомобилях примерно 37 километров в день. Около 90 процентов всех поездок короче 70 километров. Данные также показали, что Spring ездит со средней скоростью 37 км/ч и что 75 процентов владельцев заряжают автомобили дома.

Dacia с гордостью заявляет, что Spring остается единственным доступным в Европе электромобилем, который весит менее 1000 килограммов. Хотя новая версия имеет больше стандартного оборудования и лучшую систему помощи водителю в соответствии с нормами Европейского Союза, она набрала всего шесть килограммов. Полностью загруженная версия в верхней комплектации все еще весит всего 984 килограмма.

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Spring не заставит вас ускорить пульс, но те, кто желает легкого транспорта по низкой цене с нулевыми выбросами, оценят этот автомобиль. Он идеально подходит для городских джунглей и идеальный инструмент для небольших магазинов, которые доставляют товары. Цена новой версии не разглашается, но старая была примерно 20 000 евро на внутреннем рынке Румынии.

Стоит отметить, что модель изготовлена в Китае и имеет версию Renault, известную как City K-ZE. Два электромобиля происходят от Renault Kwid, представленного еще в 2015 году с двигателями внутреннего сгорания.