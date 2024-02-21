Найдоступніший електромобіль Європи отримає масштабне оновлення до 2024 року, включаючи двонаправлену зарядку.

У той час як Volkswagen Group все ще обробляє цифри, щоб визначити, як вона може продавати дешевий EV і отримувати прибуток, Renault це зрозуміла. Румунський бренд Dacia користується великим успіхом із Spring з моменту його запуску в 2022 році. На сьогоднішній день було продано понад 140 000 одиниць. У 2024 році базовий електричний хетчбек зазнає істотних змін.

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Не називайте це моделлю наступного покоління, оскільки це більше в стилі фейсліфтингу. Зовнішні зміни привели весну 2024 року у відповідність до останньої мови дизайну Dacia, яку можна побачити на новому позашляховику Duster. Існує велика кількість пластикового покриття кузова та квадратних колісних арок, щоб зробити цей простий EV більш міцним. Зовнішні зміни, безсумнівно, роблять найдешевший електромобіль у Європі сучаснішим порівняно з оригінальною версією.

Істотні зміни були внесені всередину, де Dacia Spring 2024 року має абсолютно нову панель приладів. Крім семидюймової цифрової панелі приладів і 10-дюймового сенсорного екрану, салон тепер має оновлений дизайн клімат-контролю та новий вигляд вентиляційних отворів. Оновлене кермо має новий корпоративний логотип DC, і що ще важливіше, тепер його можна регулювати по висоті. Ми також помічаємо новий селектор передач разом із тримачем для смартфона позаду нього.

Для такого невеликого автомобіля це досить практично, оскільки передній багажник може вмістити 35 літрів, а задня вантажна частина має об’єм 308 літрів (на шість більше, ніж раніше). Складіть заднє сидіння, і об’єм багажника збільшиться до 1004 літрів. Кілька речових відділень по всій кабіні забезпечують додаткові 33 літри.

Упаковка пристойна, враховуючи, що довжина Spring становить лише 3701 міліметр, ширина – 1767 міліметра, висота – 1519 міліметра, а колісна база – 2423 міліметри. Залежно від комплектації колеса мають розмір 15 або 16 дюймів. Ці кольори Safari Beige і Brick Red дебютують разом із фейсліфтингом.

Базовий Spring має лише 45 кінських сил, але ви можете перейти до більш потужного електродвигуна потужністю 65 к.с. Останній допомагає життєрадісному електромобілю розігнатися до 100 км/год менш ніж за 14 секунд. Дотримуйтесь двигуна початкового рівня, і робота буде виконана менш ніж за 20 секунд.

Маленька батарея ємністю 26,8 кВт-год забезпечує на понад 220 кілометрів і займає 45 хвилин, щоб зарядити від 20 до 80 відсотків за допомогою зарядного пристрою постійного струму потужністю 30 кВт. Від зарядного пристрою змінного струму потужністю 7 кВт вам доведеться чекати майже 11 годин, щоб заряд батареї піднявся з 20 до 100 відсотків. Тепер він підтримує двонаправлену зарядку, тому може живити ваш тостер або інші електроприлади.

Діапазон далеко не вражаючий, але Dacia каже, що його більш ніж достатньо для типового користувача Spring. Проаналізувавши дані, зібрані з інформаційно-розважальної системи попередньо оновленої моделі, марка, що належить Renault, виявила, що власники проїжджають на своїх автомобілях приблизно 37 кілометрів на день. Близько 90 відсотків усіх поїздок коротші за 70 кілометрів. Дані також показали, що Spring їздить із середньою швидкістю 37 км/год і що 75 відсотків власників заряджають автомобілі вдома.

Dacia з гордістю заявляє, що Spring залишається єдиним доступним у Європі електромобілем, який важить менше 1000 кілограмів. Хоча нова версія має більше стандартного обладнання та кращу систему допомоги водієві відповідно до норм Європейського Союзу, вона набрала лише шість кілограмів. Повністю завантажена версія у верхній комплектації все ще важить лише 984 кілограми.

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Spring не змусить вас прискорити пульс, але ті, хто бажає легкого транспорту за низькою ціною з нульовими викидами, оцінять цей автомобіль. Він ідеально підходить для міських джунглів і ідеальний інструмент для невеликих магазинів, які доставляють товари. Ціна нової версії не розголошується, але стара була приблизно 20 000 євро на внутрішньому ринку Румунії.

Варто зазначити, що модель виготовлена в Китаї та має версію Renault, відому як City K-ZE. Два електромобілі походять від Renault Kwid, представленого ще в 2015 році з двигунами внутрішнього згоряння.