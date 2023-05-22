Кросовер Dacia Spring дуже популярний у Європі, куди він поставляється з Китаю. У деяких країнах він коштує від 13 000 доларів. Це один із найдешевших електромобілів у Європі.

Нещодавно електрокросовер став героєм ролика, опублікованого в групі Dacia Spring Romania у Facebook. У ньому знято процес горіння електромобіля. Цей випадок став першим у Румунії та другим у Європі. Перше самозаймання Dacia Spring сталося у листопаді 2022 року в Італії. Автомобіль спалахнув на стоянці під час зарядки.

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Зі слів власника румунського кросовера, автомобіль спалахнув 11 травня близько 17:00, коли в салоні знаходилися його дружина та син. Вона саме везла дитину зі школи додому. Приблизно за 300 метрів від будинку жінка почула гучний шум й шипіння, а з-під автомобіля, в районі батареї, з’явився густий дим. Зупинившись біля будинку, жінка разом із сином швидко вийшли, а вже за 15 хвилин від Dacia Spring залишився лише обгорілий каркас.

Пожежники, які прибули на місце, вирішили, що причиною займання було коротке замикання, але власник упевнений, що у всьому винен акумуляторний блок. Хто з них має рацію, встановлять експерти та група інженерів із головного заводу Dacia в Міовені, Румунія, які приїдуть оглянути місце пожежі.

На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав. Зі слів власників, вони ніколи більше не сядуть у Dacia Spring, хоча до цього випадку протягом півтора року з моменту покупки жодних проблем із автомобілем у них не було. Хазяїн завжди заряджав його вдома та встиг наїздити 36 000 км.