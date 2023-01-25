Практика підписки на певні функції в автомобілі, яка зараз активно поширюється у преміум-сегменті, викликає неоднозначну реакцію. Деякі автовиробники навіть висміюють колег за такі дії.

Dacia, яка належить Renault, тролить певних автовиробників із натяком на підписки, що розблоковують певні функції. Бренд роздасть у Британії відвідувачам дилерських центрів звичайні грілки.

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Dacia каже, що вона відома своєю простотою, тож уникатиме практики підписок, дозволяючи клієнтам отримати доступ до всього, не турбуючись про платні послуги. Виробник недорогих автомобілів зазначає, що флагманські версії Sandero Stepway, Duster і Jogger мають підігрів передніх сидінь у стандартній комплектації.

Грілки жбудуть доступні в дилерських центрах Dacia в Брент-Кросс (Лондон), Трініті-Вей (Манчестер) і Фендрод-Вей (Суонсі) з 1 по 2 лютого з 9:00 до 16:00. Кожен виставковий зал роздасть 25 таких так званих “рятувальників сидінь” з підігрівом за принципом “хто перший прийшов, той і отримав”. Люди не будуть змушені купувати щось у дилерів, які пропонуватимуть один товар на людину.

Бренд-директор Dacia у Великій Британії Люк Брод каже: «Рятівники з підігрівом сидінь — це трохи весело, але вони підкреслюють напрямок, у якому рухається ширша індустрія щодо доступу до функцій на основі передплати. Просити когось доплатити за активацію встановленого на заводі обладнання, звичайно, це не про Dacia».