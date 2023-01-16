У румунського "бюджетника" з'явилася нова топ-версія. Електромобіль Dacia став у півтора рази потужнішим.

У Брюсселі дебютувала модифікація Extreme із форсованим електродвигуном та розширеним набором базового обладнання. Ціна у Франції збільшилася на сім відсотків до 22300 євро. Зовнішні особливості новинки - мідний декор, що прикрасив інтер'єр і екстер'єр, задні парктроніки, молдинги, що переливаються, і оригінальні килимки.

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Dacia Spring продається в Європі близько двох років, так що настав час розширити лінійку. Тепер покупці можуть вибирати потужність електромотора: базова п'ятидверка оснащується 44-сильним агрегатом, а топ-версія Extreme – 65-сильним. Також відрізняється передатне відношення редуктора.

Тягова батарея ємністю 27,4 кіловат-години безальтернативна, і з потужнішим двигуном автономність скорочується з 230 до 220 кілометрів (WLTP). Натомість, переплативши за топ-комплектацію, не доведеться використовувати для навігації смартфон, адже в салоні з'явиться медіасистема з 7-дюймовим тачскрином та камерою заднього виду, електрорегулювання дзеркал та кондиціонер.

Близько 80 відсотків європейських покупців Dacia Spring вибирали топ-версію, тож і модифікація Extreme має шанси стати популярною. Минулого року «бюджетник» Renault Group увійшов до десятки найпопулярніших європейських електромобілів, а в субкомпактному класі поступився лише Fiat 500e і Peugeot e-208.