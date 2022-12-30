Електромобілі втрачають ціну швидше, аніж машини з двигунами внутрішнього згоряння.

Ціни на вживані Tesla падають швидше, ніж на вживані автомобілі інших марок, повідомляє Reuters із посиланням на дані Edmunds.

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У липні вживана Model 3, S, X або Y в середньому коштувала $67297. Але до листопада ціни впали на 17%. Прайси на інші вживані авто також знижуються, але не так стрімко – в середньому на 4% за аналогічний період.

До того ж за даними Edmunds, на вторинному ринку електромобілі Tesla очікують на покупця довше, ніж автомобілі інших марок: 50 днів проти 38 днів.

Втрата вартості вживаних Tesla може вплинути на попит на нові авто бренду, зазначає Карл Брауер, виконавчий редактор автомобільної пошукової системи іSeeCars.сom.

У грудні компанія знизила вартість деяких своїх авто у США на $3750, а вже через тиждень подвоїла знижку до $7500.