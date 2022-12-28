Напередодні Нового року продажі Tesla впали, тож виробник пропонує знижки у 5-7,5 тисяч доларів. Поки що лише для клієнтів з Північної Америки.

Tesla подвоює знижку до 7500 доларів у США та пропонує знижку в 5000 канадських доларів у Канаді.



Кінець року не найкращий для продажів автомобілів, але цього року ситуація ще гірша. Tesla докладає всіх зусиль, щоб покращити попит на свої автомобілі. Останнім кроком стало подвоєння знижки, яка пропонується клієнтам із США, а також надання кредиту на заправку і знижку в розмірі 5000 канадських доларів (близько 3670 доларів США) у Канаді.

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Причини зниження попиту різні, але в США вони здебільшого пов’язані з податковими пільгами, які набувають чинності 1 січня. Оскільки податкова пільга пропонується лише для електромобілів, придбаних наступного року, багато людей відкладали придбання. Крім того, кілька клієнтів скасовували свої незавершені замовлення, оскільки вони не були впевнені, що автомобілі будуть доставлені після 1 січня 2023 року.

Якою б не була причина, падіння попиту викликало тривогу в Tesla, особливо коли запаси почали накопичуватися. Дійсно, тепер можна купити Tesla EV зі складу, хоча раніше все продавалося “з конвеєра”.

Щоб змусити людей забирати замовлені машини зі складу, Tesla на початку грудня запропонувала знижку в 3750 доларів у США, що за збігом обставин становило рівно половину податкового кредиту IRA. Це не дуже допомогло, тому що через два тижні він також додав 10 000 миль безкоштовної зарядки Supercharging. Це еквівалент близько 1000 доларів США, яку можна використовувати протягом двох років після доставки автомобіля.

Але цього все одно було недостатньо, тому що Tesla відчула потребу подвоїти знижку, пропоновану своїм клієнтам у США, до 7500 доларів. Це дорівнює повному податковому кредиту IRA, до того ж 10 000 безкоштовних миль Supercharging все ще діють. Більше немає жодних причин відкладати або скасовувати придбання, пов’язаних із податковими кредитами IRA.

Проте є деякі умови. По-перше, знижка поширюється лише на Model 3 і Model Y, хоча покупці Model S і Model X все ще отримують безкоштовні милі Supercharging. По-друге, умови діють лише для транспортних засобів, доставлених до 31 грудня. Це не проблема, тому що з цього моменту діє податковий кредит IRA, що забезпечує подібну перевагу.

Канадські клієнти лише спостерігали, як жителі США отримували ці знижки, але через кілька годин Тесла зробила подібну заяву і для них. Пропозиція не така щедра, як для американців, але все одно приваблива. Зокрема, канадці отримують такий же безкоштовний кредит Supercharging. Знижка також скромніша – 5000 CAD (близько 3670 USD). За даними канадських ЗМІ, наразі в складі Tesla по всій Канаді є понад 200 автомобілів Model 3 і Model Y.